YouTube замедляется

"Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей.

Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Поверить, что это все изолированная проблема Google очень трудно, тем более, что ранее ряд российских официальных лиц уже намекал на возможное замедление YouTube.

Создать адекватный отечественный видеохостинг не получается, зато сломать глобальный на территории РФ - это мы запросто...

А.Б.