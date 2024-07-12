Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

YouTube замедляется

Опубликовано 12.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
YouTube замедляется

"Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей.

Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Поверить, что это все изолированная проблема Google очень трудно, тем более, что ранее ряд российских официальных лиц уже намекал на возможное замедление YouTube.

Создать адекватный отечественный видеохостинг не получается, зато сломать глобальный на территории РФ - это мы запросто...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О называющих себя учеными (0)
YouTube замедляется (0)
Америка медленно движется к распаду (1)
Байден уже плохо понимает, что говорит (1)
Готовимся к столетней войне (1)
"Мама, они зашли!" (0)
Российские ценные бумаги выгоняют из братского Казахстана (7)
Мы возвращаемся к Карибскому кризису (8)
Ботулизм прошел как надо (9)
Певицу приняли за гея и выгнали из метро (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Столетняя война и замедление YouTube
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Америка медленно движется к распаду
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: YouTube замедляется
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Байден уже плохо понимает, что говорит
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Покойный подавал большие надежды"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss