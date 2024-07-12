О называющих себя учеными

Итак, в основе официальных науки и медицины лежит преставление, что все проблемы находятся в ДНК клеток живого организма – в очень длинной спиралевидной молекуле, о которой Википедия сообщает: «Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – макромолекула (одна из трёх основных, две другие – РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов. Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков».

Но начинаешь разбираться без Википедии, и выясняется, что ДНК (хромосомы) живых клеток (в живом организме) никто и не пробовал изучать. Представления о ДНК получены исследованиями изымаемого из живого организма материала, причём, вывод о том, что в хромосомах находится именно макромолекула дезоксирибонуклеиновой кислоты сделан на основе интерпретации единственной фотографии, выполненной на электронном микроскопе, на которой изображены некие концентрические тени.

Вот пример того, что вызывает сомнения в этой теории ДНК, являющейся незыблемой в официальной науке и медицине. Как бы нет сомнений, что развитие жизни шло от простых организмов к сложным – от растений к животным и далее к самому сложному существу – человеку. Поэтому согласно официальной науки, казалось бы, и составляющая геном человека молекула ДНК должна быть самой длинной, чтобы хранить тот максимум информации, который нужен для создания и функционирования человека. Теоретически это так.

Но вот в дополнение к тому, что геном человека на 50% совпадает с геномом банана, читаю, что, оказывается, самый большой геном принадлежит вилочному папоротнику Tmesipteris oblanceolata и содержит 160 миллиардов пар оснований – единиц, составляющих ДНК – и это в 50 раз больше, чем у человека. Вот и вопрос, а что учёные меряют в ходе «генетических экспертиз» – какие такие «геномы», и есть ли эти геномы вообще у живых существ?

И вот пример исследования геномов, – того самого исследования, которым сейчас пользуются и в криминалистике, и при определении, произошел ли ребёнок от данного отца.

В Канаде, в Торонто работает аналитическая компания, которая делает анализы генома собак, причём, как эта компания утверждает, она предоставляет своим клиентам «максимально возможную точность» при определении породы собаки, а также предлагает услуги по выявлению аллергии и «генетического возраста» питомца посредством анализа мазка из щеки собаки. И некая жительница Торонто (видимо, не без чувства юмора) решила отправить на анализ ДНК мазок со своей щеки, чтобы проверить достоверность данного тестирования. Согласно полученному отчету, эта женщина состоит на 40% из бордер-колли, на 35% из шарпея и на 25% из лабрадора. Так, что те мужья, которые считают, что у них жена тоже сука, теперь могут определиться и с породой, но если серьёзно, то чего стоят все эти анализы, да и вообще все эти рассуждения о геномах?

Или вот, в Техасе 104-летняя жительница поделилась секретом долгожительства: по её мнению, она прожила так долго не потому, что не курит и не балуется виски, а потому, что каждый день выпивает по три банки сильногазированного напитка «Dr Pepper» («Доктор Перец»). В этой газировке полно сахара и сначала один её врач, а за ним и второй предупреждали её, что она умрет, если будет продолжать пить эту гадость. Но эти врачи уже умерли и пугать женщину стало некому, так что она пьёт эту газировку сколько хочет до сих пор.

Что касается всяких там «научных рекомендаций», которые так неотразимо бьют во всём мире по единственной извилине практически всех парламентариев, членов правительства и президентов, то, к примеру, исследователи Национального института онкологии США выяснили, что навязчиво рекомендуемые наукой и врачами мультивитаминные комплексы в лучшем случае бесполезны:

«Изучив анкеты почти 400 тысяч американцев, которые в течение более 20 лет ежедневно употребляли витамины, специалисты пришли к выводу, что на продолжительность жизни такие комплексы не влияют никак. Напротив, риск смерти оказался выше на 4% по сравнению с теми, кто витамины не принимал».

Ну и наконец, та борьба с наиболее удобным антидепрессантом – с курением табака, – которую «наука» и природные кретины вели по заданию наркомафии, закономерно окончилась победой наркомафии – курение табака повсеместно затрудняется – цены на сигареты выросли запредельно, зато разрешено курение марихуаны, а за ней «наука» рекомендует и более сильные наркотики. И вот читаем:

«Спустя 10 лет с начала волны легализации наркотиков в США стали нехотя признавать очевидное – этот эксперимент закончился полным фиаско. Индустрия по легальному выращиванию и продаже наркотиков оказалась в настоящем кризисе из-за невозможности конкурировать с картелями.

Олицетворением этого стало недавнее банкротство MedMen, стартапа по продаже каннабиса с капитализацией в 3 миллиарда долларов. 80% марихуаны выращивается нелегально, без уплаты налогов или каких-либо полицейских проверок. Легальный бизнес же разоряется, а до 67% начавших с якобы «безопасной и натуральной» травы переходят на химические наркотики для «улучшения ощущений» (72% дурокуров хотя бы раз их пробовали)

Наркокартели контролируют тысячи ферм на западном побережье США, зарабатывая миллиарды долларов в теневом секторе экономики. Легальных конкурентов они выдавливают с рынка, кого-то физически уничтожают. Китайские триады организовали более 3000 ферм в Оклахоме. А вместе с ними и лаборатории по созданию «тяжёлых наркотиков» – опиоидов.

100 тысяч американцев ежегодно умирают от передоза наркотиками. Это больше, чем потери США в Корее, Вьетнаме и Ираке вместе взятые. Волна наркомании привела к падению продолжительности жизни американцев. Она же усугубляет повальный кризис преступности, с разгулом картелей.

Наркотики по популярности в США уже обошли алкоголь. Отдельные штаты, чьи улицы забиты умирающими от передоза наркоманами, теперь пытаются хоть как-то это ограничить. Ну, а Трамп обещает объявить войну картелям и ввести войска на север Мексики. Проблема лишь в том, что нарколобби день ото дня становится всё сильнее. И картели уже подминают под себя сами США».

Ну и как вишенка на торт, два давнишних сообщения. Сначала ликование от 23 сентября 2021 года: «В Португалии самый высокий уровень вакцинации против вируса Covid-19 в мире».

Ну и уже не так радостно, от 19 января 2024 года: «В Португалии самый высокий уровень избыточной смертности в Европе».

Но пресловутые учёные и главные преступники ВОЗ никакой связи этих двух событий не видят в упор.