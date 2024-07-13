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Московский листок

Премьер Австралии предлагает русской разведке "отвалить"

Опубликовано 13.07.2024 в разделе комментариев 0

шпион агент
Премьер Австралии предлагает русской разведке "отвалить"

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Он призвал РФ «отвалить», отвечая на критику в разжигании антироссийских настроений в связи с арестом супружеской пары за шпионаж, сообщает Reuters.

«Россия должна понять наш посыл — отвалите. Россия занимается шпионажем здесь и по всему миру», — сказал Альбаниз в Брисбене.

Следствие полагает, что 40-летняя женщина российского происхождения, занимающаяся в австралийских Вооруженных Силах IT-специализацией, посещала Россию и планировала передать данные, касающиеся австралийской армии. Ее 62-летний супруг, как предполагается, ассистировал ей в получении необходимой информации.

То есть ничего пока не нашпионили, только собирались... Сидят, так сказать, за намерение.

Но я больше о шпионаже. А разве только Россия занимается разведкой?

Есть пример - перед самым началом спецоперации на Украине, на Совете безопасности глава внешней разведки РФ Нарышкин официально заявил, что Россия, в строгом соотвествии с договорами, вообще не занималась разведкой на Украине! Ни легальной, ни нелегальной. Не было ни резидентов, ни резидентур, а посольство представляло собой пансионат для заслуженного отдыха высших чиновников.

В это самое время ЦРУ, британская разведка и ряд других практически не скрываясь вели агентурную работу на Украине. И как видим, довольно успешно.

И сейчас, уже на территории России украинская разведка вербует пацанов через интернет для совершения мелких и не очень диверсий - чья школа?

 А.Б.



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