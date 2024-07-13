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Московский листок

Коучей посадили...

Опубликовано 13.07.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Коучей посадили...

Суд избрал меру пресечения гражданке Нидерландов и Израиля, бизнес-коучу Наталье Закхайм в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года. Вместе с на тот же срок в СИЗО отправлены ее муж Андрей Краснов, а также сообщница Любовь Струлева.

Как считает следствие, Закхайм, выпустившая книгу «Тайна денег. Книга самой богатой ученицы Кийосаки», совместно с другими фигурантами создала организованную преступную группу, чтобы под видом бизнес-курсов по инвестированию выкачивать деньги из доверчивых клиентов.

Не понял. А что такое вообще бизнес-коучинг, как не выкачивание денег из доверчивых клиентов? Если человек реально богат, то зачем ему обучать чему-то каких-то непонятных людей?

И это не только касается бизнес-коучинга, а любого коучинга вообще.

Вот наглядный пример: полтора года назад после операции на сердце меня вдобавок хватил удар. Ну вот, значит, лежу, болею, ноги не ходят, руки тоже плохо шевелятся. И тогда я увидел коуча, помоложе моего, но тоже паралитика. Он рассказавал в Ютубе, как он "вытягивал сам себя" из инсульта. Надо сказать, речь у него восстановилась не совсем, двигательные навыки тоже, но для того, чтобы делиться опытом оказалось достаточно.

И вот сейчас вижу - все тот же коуч, все с той же не до конца восстановленной моторикой, со слегка невнятной речью продолжает делиться опытом.

Я уже давно бегаю, немного качаюсь, после съемки сюжета побегу плавать. Насчет речи - сами смотрите. Но как-то не приходит мне в голову делиться опытом... Да и нет у меня тут никакого особенного опыта - только то, чему учили во Втором медицинском институте и на переподготовке по ЛФК и ВК в МОНИКИ. Никаких открытий не совершал, чудесами тоже не баловался. Ну, кроме, может быть, некоторого упрямства. Этим могу поделиться. Упирайтесь!

А за что посадили коучей, я так и не понял. Ну приехали люди в Страну Дураков, нашли Поле чудес, закопали денежку и ждут, пока вырастет... Чего сразу в тюрьму-то?

 А.Б.



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