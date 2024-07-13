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Московский листок

По делу Минобороны все больше трупов

Опубликовано 13.07.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
По делу Минобороны все больше трупов

Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, умер в СИЗО. 52-летний Котельников скончался в понедельник, 8 июля. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, у него остановилось сердце..

Возникает вопрос, а что это он вообще оказался в карцере? Неужели так плохо себя вел?

Член СПЧ Ева Меркачева пишет: «По нашей информации, именно в пятом корпусе СИЗО № 4 содержится максимальное количество помещений-карцеров, больше, чем в любом другом изоляторе Москвы. Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений. Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми». По ее словам, эти помещения очень маленькие, «в теплую погоду там жарко, зимой — холодно», некоторые заключенные проводили в них не один месяц. Она сообщила, что в этих карцерах уже были случаи смерти.

Ну и по делу генералов Минобороны тоже были случаи смерти. Только что на 62-м году жизни умер начальник Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев, о причинах внезапной смерти не сообщается. Тело увезли в Дагестан, в родное село покойного. Полагаю, если потребуется эксгумация, то возникнут препятствия непреодолимой силы...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Начало конца
Кущ хе-хе написал 13.07.2024 12:16
Война армейских и фэсэбэ за объедки с разбитой тарелки началась. То же самое было в конце совка, только воевали конторские с ментами
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