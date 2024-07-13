Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о миграции, которые обяжут граждан РФ, на которых ранее не распространялось это требование, сдавать государственный язык для сохранения права жить в стране.

82 депутата выступили за введение поправок, 10 проголосовали против, 6 не участвовали в голосовании.

Ранее власти Латвии уже обязали около 25 тыс. граждан РФ, которые получили постоянный вид на жительство (ВНЖ) по утратившему силу миграционному закону от 2003 года, сдать экзамен на знание языка для сохранения права на проживание в стране. Их число составляет примерно 5 тысяч человек.

Власти Псковской области готовы оказать поддержку в размещении соотечественников, которым грозит депортация с территории Латвии. Для них оборудуется пункт временного размещения, заявил глава региона Михаил Ведерников в видеообращении.

По его словам, у региона уже есть положительный опыт создания подобного рода пунктов временного размещения.

"Два года мы принимали жителей наших исторических территорий, помогали оформлять документы, помогали с трудоустройством и многим другим. У нас действует механизм адресной поддержки", - сказал глава области, добавив, что в ПВР можно будет разместиться с домашними животными при наличии у них ветеринарных паспортов.

Как отметил Ведерников, вопросы трудоустройства в регионе будут прорабатываться индивидуально с каждым человеком. Для специалистов востребованных профессий, врачей, учителей власти региона будут изыскивать возможности по обеспечению служебным жильем.

Хорошо, но понятно, что Псков не Рига, и тут похуже будет с уровнем и качеством жизни.

С другой стороны, стоило ли цепляться за жизнь в Латвии, где нацизм прет из каждого громкоговорителя? Это ж не вчера началось, они с самого начала своей х в ЕС прими, хоть в НАТО - что толку?

82 депутата выступили за этноцид. Это ж реально избранные депутаты, избранные тем народом, который устраивает именно такая их позиция.

Причем откуда высокомерие? Латышскую письменность придумали русские и немецкие ученые, причем лишь немного раньше, чем письменность чукчей. Ригу построили крестоносцы в середине 13 века, а Псков уже тогда был древним городом...

Может и правда налаживать жизнь на исторической родине, раз в европах не рады?