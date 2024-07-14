Когда не паникуешь, то и смех лечит

Я уже много написал о Новой германской медицине и о её отечественном популяризаторе Дмитрии Обухове. Достоинство этой медицины по отношению к другим психосоматическим направлениям в том, что уже разработана теория того, почему происходит лечение по приёмам Новой германской медицины – понятен её взгляд на болезни и на то, как и чем она лечит и почему у неё лечение получается. Но в интернете постоянно и безо всякой теории появляются сообщения и о различных фактах, которые хотя и без объяснений, но в своей основе явно имеют психосоматическую основу – фактически подтверждают и подтверждают, что у человека есть Дух – некий компьютер, который в отличие от Души – от сознания, – строит и лечит собственно тело человека.

Итак, в интернете очень живо обсуждается сообщение о вот таких наблюдениях из этой области психосоматики.

«У испытуемого была взята капля крови и выведена на экран. И на экране можно было увидеть интересную картину. Вот бактерии, они медленно движутся, а вот макрофаги, кровяные тельца обязанность которых, следить за чистотой крови. Они как санитары-дезинфекторы. Такая у них миссия – удалять всё чужеродное.

Но… Какие-то они спящие. Бактерии беспечно двигаются, как по бульвару во время вечерней прогулки, а макрофаги спят. Они их не видят. И вот в это время испытуемому включают смешной фильм, комедию, и у него начинает улучшаться настроение.

И вот дальше начинается самое интересное. Макрофаг внезапно просыпается и немедленно приступает к исполнению своих прямых служебных обязанностей. Он подкатывает к бактерии и с аппетитом начинает заглатывать её. Быть может, пришло время обеда, и он почувствовал недюжинный аппетит, но… На самом деле всё намного интересней.

Связь «Сознание-Тело», давно обсуждается и есть много доказательств этому. Но в этом исследовании интересно то, что клетки иммунной защиты очень чутко реагируют на наше настроение. И это ещё не всё. Отметим важную вещь: «Капля крови была отделена от своего хозяина. Хозяин в это время сидел в другой комнате, и его настроение каким-то непостижимым образом воздействовало на каплю крови, которая находилась в другой комнате».

Значит есть некие информационные каналы, по которым волны сознания могут оказывать влияние на объект, находящийся вдали от самого источника сознания. Но у этого исследования есть и другая сторона. Испытуемому включали фрагменты из фильма ужасов. И что же? В то же самое время в капле крови стали происходить диковинные вещи. Тут уже активизировались… бактерии! Они вдруг ожили, взбодрились, и как-то внезапно их стало больше. И они начали хозяйничать будто у себя дома. И даже стали нападать на макрофагов. Те стали «пятиться» и разбегаться в разные стороны. Кто успел, разумеется…

P.S.: Становится понятен и феномен Нормана Казинса, вылечившегося с помощью смеха от неизлечимой смертельной болезни».

Вот давайте об этом Казинсе.

Норман Казинс не был врачом. К моменту, когда он практически смертельно заболел, он был американским политическим журналистом, писателем, и способным главным редактором газеты, но в молодости у него подозревали заболевание туберкулёзом, посему он попадал в санаторий для туберкулезников, и там обратил внимание, что больные-оптимисты в большем числе выздоравливают, нежели больные пессимисты. В дальнейшем ему это пригодилось.

Итак, в 1964 году Казинс, главный редактор газеты «Saturday Review» Норман почувствовал себя плохо – у него резко повысилась температура, появилась ломота во всем теле, уже через неделю ему стало трудно двигаться, поворачивать шею, поднимать руки. Ему пришлось лечь в больницу, и там был поставлен диагноз – коллагеноз – заболевание, поражающее весь организм, при котором иммунная система атакует собственные соединительной ткани.

Тело Казинса становилось все более неподвижным, он с огромным трудом шевелил руками и ногами, переворачивался в постели и наступил момент, когда он не смог разомкнуть челюсти, чтобы поесть. Норман спросил своего врача о своих шансах на выздоровление и ответ врача не мог не потрясти: из пятисот больных коллагенозом выздоравливает только один.

Казинс вспомнил свои наблюдения во время лечения туберкулёза, вспомнил Библию: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости», – и несмотря на протесты врачей, считавших его безнадежным, Казинс выписался из больницы и переехал в номер гостиницы. В этот гостиничный номер был доставлен кинопроектор (тогда ещё не было видеомагнитофонов), а также лучшие фильмы-комедии и юмористические книги. И началось лечение: десять минут даже вынужденного смеха дали анестезирующий эффект, и он без боли проспал два часа. После того как болеутоляющее действие смеха заканчивалось, сиделка снова включала кинопроектор или читала Казинсу юмористические рассказы. И через несколько дней его перестали мучить страшные боли.

Казинс смеялся в день не менее шести часов. Его глаза опухли от слез, вызванных смехом. Дозы противовоспалительных средств снижались, а со временем Казинс совсем прекратил принимать лекарства, в том числе и снотворные – к нему вернулся сон. Через месяц Казинс смог впервые без боли пошевелить пальцами рук, утолщения и узлы на теле стали уменьшаться. Еще через месяц он смог активно двигаться в кровати, затем встал с постели, подвижность всех суставов увеличивалась, а боли исчезли, остались лишь неприятные ощущения в коленях и одном плече. Пальцы все увереннее двигались по клавишам органа, и он вновь смог исполнять на органе фуги Баха. Казинс начал учиться играть в большой теннис и верховой езде, свободно поворачивал шею во все стороны – вопреки прогнозам специалистов о полной неподвижности его позвоночника.

У Казинса была своя собственная теория, в 1976 году он издал автобиографическую книгу «Анатомия болезни (с точки зрения пациента)», в которой, опираясь на собственный опыт, он уверял, что положительное эмоциональное состояние может вылечить даже от тяжёлой болезни. До последних лет он преподавал в Медицинской школе Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и был единственным преподавателем без медицинского образования. Он учил молодых врачей активизировать целительный бойцовский дух в каждом пациенте.

В 1983 году Казинс перенес инфаркт миокарда и застойную сердечную недостаточность. Обычно такая комбинация приводит к панике и смерти, но Казинс отказался паниковать и умирать, он работал ещё 7 лет – до своей смерти в 1990 году.

Когда не паникуешь то и смех лечит!

Почему весь этот опыт и все подобные факты не использует официальная медицина? Ответ прост – при таком лечении не требуются лекарства, соответственно, фармакологическая мафия не даст современным врачам лечить без лекарств. Сейчас ведь главное – не лечение больных, сейчас главное – получить с больных как можно больше денег.