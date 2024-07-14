В Трампа стреляли, но почти не попали

В Трампа стреляли и почти попали. Все как в приличном боевике - на многолюдном митинге в Пенсильвании, пуля зацепила ухо, Трамп лихо присел, стрелка убили на месте, им оказался местный антифашист...

Вообще в Штатах традиция такая, стрелять в президентов или кандидатов. И стрелки никогда не выживают, даже Ли Харви Освальд, стрелявший в первого Кеннеди, был убит в тюрьме Джеком Руби, который тоже был убит в тюрьме...

Зачем антифашистам стрелять в Трампа, который обещает закончить войну? Это слишком сложная логическая цепочка. А вот стрелок был тайным комми и выполнял задание Коминтерна - в самый раз. Где-то неподалеку должна быть синагога...

Недостреленный кандидат в президенты выигрывает выборы, как намыленный. Он и так выигрывал, так что не очень понятно, зачем ему этот самострел? Но Трамп очень креативный мужик, его сполтыка не поймешь.

У нас, кстати, тоже выборы - в сентябре, в Мосгордуму. Но стрелять положительно не в кого и незачем, все места и без того расписаны. Разве что кто-то сам застрелится...

А.Б.