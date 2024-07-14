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Московский листок

В Трампа стреляли, но почти не попали

Опубликовано 14.07.2024 в разделе комментариев 2

выборы трамп
В Трампа стреляли, но почти не попали

В Трампа стреляли и почти попали. Все как в приличном боевике - на многолюдном митинге в Пенсильвании, пуля зацепила ухо, Трамп лихо присел, стрелка убили на месте, им оказался местный антифашист...

Вообще в Штатах традиция такая, стрелять в президентов или кандидатов. И стрелки никогда не выживают, даже Ли Харви Освальд, стрелявший в первого Кеннеди, был убит в тюрьме Джеком Руби, который тоже был убит в тюрьме...

Зачем антифашистам стрелять в Трампа, который обещает закончить войну? Это слишком сложная логическая цепочка. А вот стрелок был тайным комми и выполнял задание Коминтерна - в самый раз. Где-то неподалеку должна быть синагога...

Недостреленный кандидат в президенты выигрывает выборы, как намыленный. Он и так выигрывал, так что не очень понятно, зачем ему этот самострел? Но Трамп очень креативный мужик, его сполтыка не поймешь.

У нас, кстати, тоже выборы - в сентябре, в Мосгордуму. Но стрелять положительно не в кого и незачем, все места и без того расписаны. Разве что кто-то сам застрелится...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ухо трампа
Кущ трямп написал 14.07.2024 09:48
Хотели бы завалить, завалили. А так предупредили. Нашли косого левака с делирием, дали ему кривой револьверт и насыпали в уши всякой хрени. А если бы тот попал, то невелика потеря.
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раб Божий Сорин И.Л.-
перебирай переживай перетруждай написал 14.07.2024 08:46
А вот и х е р Трампа выберут, стреляй не стреляй, хоть и с панталыку не возьмешь.
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