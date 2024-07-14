На каждого безработного в России приходится по пять вакансий

В мае 2024 года число зарегистрированных безработных на 100 вакансий составило 21,2 человека — это самое низкое значение с 1999 года, свидетельствуют данные Росстата. Тем временем в России безработица находится на рекордно низком уровне — 2,7% по стране, а доля занятого населения на высоком уровне (79%).

Эксперты считают, что к дефициту рабочей силы на рынке труда привела сумма факторов: демографическая яма, эхо коронакризиса, массовая эмиграция, мобилизация и сокращение миграционного потока.

И все это так, но я бы обратил внимание на разрыв спроса и предложения: средняя желаемая зарплата в разы больше, чем то, что предлагается на рынке труда. То есть речь идет, по сути, о фиктивном предложении - если вы предлагаете вакансию, допустим, на полную занятость в Москве за 30 тысяч, то она станет "вечной".

А в условиях низкой производительности труда, когда рост зарплат невозможен, дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда сохранится навсегда. И Дмитрий Медведев может сколько угодно возмущаться, что инженеру предлагают меньше курьера - но курьер приносит прибыль, а инженер нет.

К примеру, продавать машины или самолеты в нашей стране выгодно, а производить - нет. А должно быть наоборот...

А.Б.