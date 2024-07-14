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Московский листок

Украина обезлюдела

Опубликовано 14.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина обезлюдела

Численность населения Украины уже никогда не достигнет 52 млн человек, заявила журналистам директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Согласно данным на 1993 год, число жителей Украины составляло более 51,87 млн человек.

2033 году численность населения страны может достигнуть 35 млн человек, и это самый оптимистичный сценарий. Это с учетом всех территорий, которые Киев считает своими. Естественно, Крым и Донбасс к Киеву уже никогда не вернутся, то есть и 30 миллионов человек на Украине не получается.

Было 52 миллиона, осталось 30 за 30 лет. Можно ли называть это геноцидом?

Причем тут виной не война или эпидемия - у войны своя статистика, к примеру, из 12 миллионов выехавших с Украины в качестве беженцев (и числящихся за Украиной) обратно вернется едва лишь половина. А тогда и 30 миллионов никак не получается.

 А.Б.



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