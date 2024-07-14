Украли два оборонных бюджета

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Михаил Делягин рассказал о масштабах воровства в Минобороны России.

По его словам, при бывшем главе Минобороны Сергее Шойгу было своровано 11 триллионов рублей.

«Сейчас при обсуждении проблем стратегического планирования в Госдуме специалистом-математиком был назван конкретный масштаб воровства в Минобороны при прошлом министре: 11 триллионов рублей», — написал Делягин.

Если в долларах, то выходит где-то 120 миллиардов. Это почти 2 оборонных бюджета на 2023 год.

А вы спрашиваете, где "Армата", где Су-57... Почему РСК "МиГ" вообще прекратил разработку новых машин, и производит только истребители четвертого поколения и обслуживает ранее поставленные машины. Где ПАК ДА?

Зато Рублевку "вооружили" - мама не горюй!

А.Б.