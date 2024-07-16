На кончину рыночной утопии

Существуют истины, бесспорность которых очевидна даже без обращения к трудам классиков марксизма-ленинизма.

Первая и главная – этическая, признание человека высшей ценностью. Прямое логическое следствие из этого положение – требование РАВЕНСТВА. Недопустимость деления людей по цвету кожи, национальности, вероисповеданию, месту жительства, происхождению, имущественному положению и т. д. Самые опасные формы неравенства порождаются т. н. «частной собственностью», обманом навязанной советским людям политбюровскими дегенератами. В советское время неравенство было индоктринировано «принципом социализма» - оплатой «по труду». Это изощренная казуистика партийных ренегатов, прямо противоречащая самим основам социалистического общества. Равенство исключает всякие утопии о правильной «элите», которая очень быстро сгниет и отравит своим ядом здоровые силы общества. Совокупный созидательный, творческий потенциал ВСЕГО общества, раскрываемый в условиях равенства, неизмеримо больше возможностей любой «элиты».

Вторая истина тоже этическая, но наполненная экономическим содержанием. СОЛИДАРНОСТЬ людей эффективнее их конкуренции и взаимной борьбы за существование. Именно благодаря солидарности, соединению усилий множества работников образуются монополии, транснациональные корпорации, вытесняющие всякую мелкотоварную мелочевку – фермеров, лавочников, ремесленников и т. д. Социалистическое производство и есть одна такая многоотраслевая корпорация, принадлежащая всему народу на равных правах. Внутри корпорации не может быть никакого «рынка», никаких торгово-денежных отношений, никакой «собственности», никакой конкуренции – все работают на одну цель.

Сегодняшняя тревожная обстановка в мире настоятельно требует прекращения невежественного экспериментаторства с «рынком», «бизнесом», денежных махинаций с «кредитами», «инвестициями», «акциями», «ценными бумагами», «капиталами», т. е. виртуальными «ценностями», опосредующих обмен, шкурный «интерес», питающих самые низменные и темные инстинкты человека.

Плановая (нетоварная) экономика позволит превзойти по всем показателям экономики самых развитых стран мира. Сколько стоит современный истребитель? Его «рыночная» цена складывается из тысяч паразитических составляющих – прибыли перекупщиков сырья и оборудования, лицензионных отчислений, которые могут в десятки раз превосходить истинную себестоимость изделия. Для постройки истребителя требуется несколько тонн цветных металлов, пластика, несколько горстей микросхем, полупроводников и несколько тысяч человеко-часов для конвейерной сборки. Какие деньги? Зачем? Кому?

Во время Великой Отечественной войны подобная организация производства показала своё подавляющее превосходство над самой передовой тогда промышленностью Германии и её сателлитов.