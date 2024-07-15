Девочка пожарила сосиску - и сядет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу в отношении 14-летней девушки, которая пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия мемориального комплекса в Рузе.

"Глава СК РФ поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах", - сказали в пресс-службе.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Конечно это некрасивый поступок, и виновных следовало бы примерно наказать. Я бы выпорол, например.

Но почему этим вопросом лично занимается глава СК, ставит на уши ГСУ СК России по Московской области и требует провести расследование, как-будто это и впрямь особо опасное преступление...

Вот только на днях Тушинский суд Москвы признал незаконным увольнение обвиняемой в распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК) 67-летней педиатра Надежды Буяновой и постановил восстановить на работе в поликлинике.

Суд также постановил взыскать с поликлиники в пользу Буяновой 928 тыс. руб. вынужденного простоя и 15 тыс. руб. морального вреда. Также с поликлиники в пользу государства взыскали больше 12 тыс. руб.

Тушинский суд, видимо, самый объективный и смелый в Москве. Хотя почему в Москве? Тушино - город!

Тем не менее Буянова остается под стражей.

Буянова работала в московской детской поликлинике № 140. В начале февраля на нее пожаловалась мама ребенка — якобы во время приема Буянова сказала, что погибший отец мальчика был законной «целью для Украины» и «Россия виновата сама». Видео с жалобой женщины опубликовал в том числе телеграм-канал Mash.

Никаких других подтверждений якобы имевшихся оскорблений со стороны педиатра предоставлено не было, однако глава СК Александр Бастрыкин все же поручил возбудить на педиатра уголовное дело. Возбудили. Пожилой врач уже несколько месяцев сидит. Это очень "опасный преступник".

Более 150 врачей выступили в поддержку Надежды Буяновой.

Авторы письма отметили, что Буянова — детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам, однако сейчас женщина «помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия».

Это к вопросу об общественнои резонансе на эмоциональное решение Бастрыкина. Я понимаю, первая реакция именно такая. Но потом-то надо остыть, подумать...

А можно и еще 150 врачей привлечь "за оправдание"...

Так они еще и смертную казнь собираются вернуть. Хотя тут уж ничего исправить-то не получится...

А.Б.