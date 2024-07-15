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Московский листок

Генсек НАТО открывает "ящик Пандоры"

Опубликовано 15.07.2024 в разделе комментариев 3

украина нато
Генсек НАТО открывает "ящик Пандоры"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею Польши сбивать ракеты над Украиной. Он заявил, что НАТО не будет вступать в российско-украинский конфликт.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно»,— сказал Столтенберг в эфире украинского телемарафона.

Столтенберг вновь поддержал удары западным оружием по территории России. Он приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по РФ вблизи границы с Харьковской областью.

В общем, конфликт идет по нарастающей, и вовлечение НАТО в войну на Украине, можно считать, уже происходит.

Каков возможный ответ РФ на безответные обстрелы своей территории оружием стран НАТО?

Вполне очевидный - тактический ядерный удар по прилагающим к границе РФ территориям. Это совсем не значит, что я сторонник такого удара. Я просто анализирую ситуацию.

При предварительном уведомлении США и стран НАТО о возможности тактического ядерного удара началом ядерной войны это не станет, ядерного оружия у Украины нет. Но ставки еще раз будут повышены. К тому же дорога на Харьков будет открыта. А желание наносить удары вглубь России сильно уменьшится.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: вы сцыкуны и сявки, у вас душка не хватит
раб Божий, Сорин И.Л.- написал 15.07.2024 12:01
Полы халата завернулись, заголив монолитный зад. В анфас он даже казался более привлекательным, чем, ежели, смотреть на него с боку. Возбуждающим. Эта бледно-розовая полоска с нежными лепестками, внезапно появившаяся перед глазами у Василия, словно трепещущее пламя оплывшей свечи, восковым основанием которой являлись кучерявые, золотистого цвета лобковые волосы.
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вы сцыкуны и сявки, у вас душка не хватит
раб Божий, Сорин И.Л.- написал 15.07.2024 11:55
Есть три типа положения вагины: сиповка &#8211; вагина расположена прямо возле анального отверстия, практически через тонкую перегородку; королек &#8211; вагина располагается в максимально удаленной от ануса точке, практически в нижней части живота; ладушка &#8211; промежуточное положение
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Ага, больше языками мелите
Кущ пуганый написал 15.07.2024 11:41
Потом не удивляйтесь. Вы, ссыкливре племя просто метете своей трухлявой метлой и думаете кого-то взять на базар? Кого? Украинцев? Смешно. А натовские так вообще этих понтов не понимают, вернее понимают дословно, и тупо ставят новые базы. Но вы сцыкуны и сявки, у вас душка не хватит
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