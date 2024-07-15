Генсек НАТО открывает "ящик Пандоры"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею Польши сбивать ракеты над Украиной. Он заявил, что НАТО не будет вступать в российско-украинский конфликт.
«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно»,— сказал Столтенберг в эфире украинского телемарафона.
Столтенберг вновь поддержал удары западным оружием по территории России. Он приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по РФ вблизи границы с Харьковской областью.
В общем, конфликт идет по нарастающей, и вовлечение НАТО в войну на Украине, можно считать, уже происходит.
Каков возможный ответ РФ на безответные обстрелы своей территории оружием стран НАТО?
Вполне очевидный - тактический ядерный удар по прилагающим к границе РФ территориям. Это совсем не значит, что я сторонник такого удара. Я просто анализирую ситуацию.
При предварительном уведомлении США и стран НАТО о возможности тактического ядерного удара началом ядерной войны это не станет, ядерного оружия у Украины нет. Но ставки еще раз будут повышены. К тому же дорога на Харьков будет открыта. А желание наносить удары вглубь России сильно уменьшится.
А.Б.
|
|
раб Божий, Сорин И.Л.- написал 15.07.2024 12:01
Кровь бросилась в голову, замученный долгим воздержанием, в одно мгновение, спустив брюки, он с остервенением набросился на жену.
- Вот тебе. За все, за все, за все.
Майя, пытаясь вырваться, лишь разжигала и без того бешеный темп своего супруга, который, сковав жену, неизвестно откуда-то взявшейся силой, твердил одно и тоже:
- За все, за все, за все.
Звериный рык ее перешел на визг. Потом она, как-то неестественно задергавшись, смолкла…
Он, хлопнув дверью, ушел:
- За все, за все, за все…
Майя еще долго стояла в этой непотребной позе. Мысли одна сменяла другую.
- Со мной еще никогда таково не было. Может муж прав? Кому нужна эта моя высокая нравственность? Люди тысячу лет живут на этом свете, знают, что почем. Вот тебе и Камасутра. Эх! Столько лет потеряла. При наших-то доходах, это единственное бесплатное удовольствие. А я? Я не воспользовалась этим. Напрасно я обижала мужа. Он у меня хороший. - Она, как бы посмотрела на себя со стороны. - Явно не красавица. И как он мог терпеть меня такую?
Женщина встала, подобрала деньги и аккуратно сложила их на краю тумбочки, затем взяв веник, принялась за уборку.
Когда, проветрившись, пришел муж, стол был накрыт, а посередине стояла запечатанная бутылка водки.
- Как в том анекдоте, - сказал он, придвигая к столу стул.
- Это, в каком еще, - как будто ничего не случилось, спросила жена.
- После расскажу.
раб Божий, Сорин И.Л.- написал 15.07.2024 11:55
Кущ пуганый написал 15.07.2024 11:41