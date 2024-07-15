Генсек НАТО открывает "ящик Пандоры"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею Польши сбивать ракеты над Украиной. Он заявил, что НАТО не будет вступать в российско-украинский конфликт.

«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно»,— сказал Столтенберг в эфире украинского телемарафона.

Столтенберг вновь поддержал удары западным оружием по территории России. Он приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по РФ вблизи границы с Харьковской областью.

В общем, конфликт идет по нарастающей, и вовлечение НАТО в войну на Украине, можно считать, уже происходит.

Каков возможный ответ РФ на безответные обстрелы своей территории оружием стран НАТО?

Вполне очевидный - тактический ядерный удар по прилагающим к границе РФ территориям. Это совсем не значит, что я сторонник такого удара. Я просто анализирую ситуацию.

При предварительном уведомлении США и стран НАТО о возможности тактического ядерного удара началом ядерной войны это не станет, ядерного оружия у Украины нет. Но ставки еще раз будут повышены. К тому же дорога на Харьков будет открыта. А желание наносить удары вглубь России сильно уменьшится.

А.Б.