Ким Чен Ын поставит нам яблоки

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

"На переговорах, состоявшихся в июне 2024 года, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности яблок. В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок", - говорится в сообщении.

Ну у нас своих-то яблок не хватает...

А.Б.