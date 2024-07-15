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Московский листок

Ким Чен Ын поставит нам яблоки

Опубликовано 15.07.2024 в разделе комментариев 2

кндр корея
Ким Чен Ын поставит нам яблоки

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика договорились о начале поставок яблок на российский рынок, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

"На переговорах, состоявшихся в июне 2024 года, стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции, в частности яблок. В рамках переговоров, состоявшихся при подписании меморандума по карантину растений, все вопросы корейской стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок", - говорится в сообщении.

Ну у нас своих-то яблок не хватает...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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RobertCew
RobertCew написал 15.07.2024 11:56
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Угу, будут поставлять
Кущ яблочный написал 15.07.2024 11:30
Токо на ящиках будет по-китайски написано 'гуманитарная помощь' и еще лям чучхуистов загнется от голода
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