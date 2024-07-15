Ленинградский вокзал закроют на неопределенное время

Поезда продолжат прибывать на вокзал и отправляться с него по расписанию, но путь к ним с 11 августа изменится. Залы ожидания, кассы и другие услуги будут доступны на Казанском и Ярославском вокзалах. Срок окончания работ дептранс не раскрыл...

Ленинградский вокзал — старейший из всех железнодорожных вокзалов Москвы. Первый поезд прибыл на него из Санкт-Петербурга 3 августа 1851 года.

Но далеко не все эти годы он стоял неотремонтированным. Крупные реконструкции Ленинградского вокзала проводились в 1934 году, 1970-х и 1990-х годах. Последние крупные завершились в 2013 и 2018 годах.

Как видим, налицо тенденция к сокращению периодов между ремонтами. И вот шести лет не прошло, а снова реконстукция. А оно надо?

А.Б.