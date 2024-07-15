Кто и почему принимает разорительные законы?

С 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, регулирующий деятельность такси — ФЗ- 580. Прошло достаточно времени, чтобы почувствовать животворящую силу документа - опрос ВЦИОМ показал, что две трети пассажиров такси (66%) отмечают рост стоимости поездок, в среднем — на 30%.

Для 76% потенциальных пассажиров критичной является стоимость поездки. 60% отказов от поездок происходит из финансовых соображений.

В стране в сфере такси занято 2–2,5 млн человек, это серьезная армия трудящихся.

И вот в итоге действия нового закона вся эта масса людей стала меньше получать, причем настолько, что часть просто уходит из профессии. И это на фоне общего повышения цен!

Может быть, все деньги забрали агрегаторы такси и владельцы таксопарков? Так нет, они тоже стонут - в первую очередь упало число машин такси и сократилось число водителей, упало количество поездок, причем настолько, что ущерб отрасли никак не компенсируется их подорожанием.

Есть классический пример, уже из учебников, как молодой тогда глава городского совета Большого Лондона лейборист Кен Ливингстон резко снизил цену поездки в городском транспорте, что привело к росту рентабельности. И наоборот, поднимая цену, ты добиваешься только уменьшения доходов. (Мне-то об этом рассказывал сам Красный Кен на квартире у Александра Бузгалина, который тоже уже ничего не расскажет).

У нас же не только подняли цены, но и зарегулировали отрасль до полной невозможности! По этому закону у каждого водителя должно быть разрешение на перевозку пассажиров. Почти за год действия закона разрешения получили лишь 8,5 тысячи человек, то есть 0,2%!

То есть в двух словах: законопроект внесло правительство РФ, его приняли подавляющим большинством голосов "Единой России", СР, ЛДПР и "Новых людей". Не голосовала только КПРФ, но ее вес в парламенте ничтожен. Прямой и наглядный пример эффективнгости "полуторапартийной системы" - принять могут что угодно. И вот что угодно и принимают!

У нас на глазах разрушается отрасль, в которой работают миллионы людей и услугаими которой пользуются десятки миллионов. Простите, пользовались.

Когда налицо провал, будет ли кто-то нести ответственность? Нет, не угроловную, хотя вред народеному хозяйству нанесен отменный. Пусть хотя бы политическую...

Нет! Особеенность нашей политической системы в полном отсутствии самих механизмов политической ответственности.

Вот, сейчас идут выборы в Московскую городкую думу, в начале сентября изберем. Уже сейчас понятно, что "партия власти" получит подавляющее большинство. Официальная оппозиция даже не дергается... Да что там - делает все возможное, чтобы ненароком не выиграть лишнего!

Реально от КПРФ пройдут человека три, точно Зюганов-младший, точно Зубрилин, возможно, еще кто-то один. От СР - точно Яндиев, остальные не факт. От ЛДПР и "Новых людей" может, и никого. "Яблока" не будет, всяких "Коммунистов России" тем более. То есть полностью управляемая поляна, на которой ничего не происходит и происходить не может.

Как в Государственной думе, только лучше.

Сейчас в Госдуму внесут проект закона о платформенной занятости. Разработан в недрах "Единой России", лишних глаз не допускали - я, к примеру, текста не читал и ни в каких обсуждениях не участвовал - а не было открытых обсуждений. Как-будто разрабатывается закон о ядерной безопасности, а не закон, регулирующий жизнь нескольких миллионов трудящихся.

Причем проект закона настолько "хорош", что получил официальный отрицательный отзыв руководства ФНПР, как бы участвовавшей в его разработке. По крайней мере в лице А.К.Исаева...

Ну, с учетом опыта закона о такси, можно ожидать разного...

А.Б.