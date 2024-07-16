Более 60% блюд из доставки в Москве непригодны к употреблению

Кишечную палочку и другие микробы нашли в роллах «Калифорния» от Тануки, курице карри с брокколи от Grow food, салатах «Оливье» от Шоколадницы и ВкусВилла («Ингредика»), «Греческом» от Яндекс Лавки («Партия еды») и в куриных котлетах Яндекс Лавки («Партия еды»).

Для человека, получившего нормальное советское образование - ну совсем не удивительно. А уж для того, кто сдавал государственный экзамен по гигиене...

Посмотрите, какая жара вокруг!

В такую погоду даже покупка в супермаркете, снабженном холодильными установками, скажем, творожного сырка с изюмом - это рискованное занятие, особенно к концу дня, когда он уже полежал... Потому что сладкая творожная масса - это великолепная питательная среда для бактерий! Полежал два-три часа - и запасайся туалетной бумагой.

А теперь возьмем доставку, в которой продукты могут часами путешествовать с курьером, хоть и в специальной сумке, но отнюдь не в рефрижераторе.

Зимой - сколько угодно, а летом, в жару - вообще нельзя.

А у нас - новая отрасль экономики, доставка поноса на дом заказчику, круглосуточно и круглогодично. И ничего не проконтролируешь, из рефрижератора он доставал нормальные продукты, это они в процессе доставки обогатились микробными телами. А может, и у клиента, который положил их не в холодильник, а оставил на кухонном столе часа на три-четыре...

Выход только один - вообще отказаться от доставки опредленных видов продуктов "по погоде". Хочешь салат "Оливье"? Ну дойди до супермаркета, да и там внимательно посмотри на дату и время упаковки...

А лучше всего сделай салат сам. Целые овощи и фрукты внутри себя микробов не содержат. Смело храни в домашнем холодильнике и доставай по мере надобности.