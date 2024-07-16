"Заплакала и извинилась". Вопрос о методах дознания по государственному делу

В Челябинске суд отправил в СИЗО главу компании «Спецшвейснаб», которая занималась разработкой и производством обмундирования для росгвардейцев, Игоря Шальнова по делу о взятках во ФСИН.

Предприниматель перевел ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые по версии следствия были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы.

При этом знакомые обвиняемого заявили, что Шальнов перевел ей деньги на лечение больной матери.

Сотрудникам спецслужбы удалось "утоптать" сотрудницу УФСИН на сотрудничество, однако во время очной ставки она заплакала и извинилась перед Шальновым.

Все это, вкупе со смертями подозреваемых в СИЗО, ставит вопрос о методах дознания, которые применяются по подобным делам.

А.Б.