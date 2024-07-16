Появились "иносексуалы"

На прошлой неделе пункт «иное» в графе «Пол» появился в визовых анкетах Италии и Венгрии. Теперь выбирать один из трех вариантов пола – мужской, женской и «иное» – могут и желающие получить испанский шенген.

По мнению экспертов, в ближайшее время третий пол появится и в визовых анкетах других стран Шенгенской зоны.

Одновременно в графе «семейное положение» также появился пункт «иное».

Ну что ж, теперь вместе с иноземцами и иностранцами появятся еще и "иносексуалы"...

А.Б.