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Московский листок

Появились "иносексуалы"

Опубликовано 16.07.2024 в разделе комментариев 1

шенген виза полд
Появились "иносексуалы"

На прошлой неделе пункт «иное» в графе «Пол» появился в визовых анкетах Италии и Венгрии. Теперь выбирать один из трех вариантов пола – мужской, женской и «иное» – могут и желающие получить испанский шенген.

По мнению экспертов, в ближайшее время третий пол появится и в визовых анкетах других стран Шенгенской зоны.

Одновременно в графе «семейное положение» также появился пункт «иное».

Ну что ж, теперь вместе с иноземцами и иностранцами появятся еще и "иносексуалы"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ты меня убил, дорогой Баранов! А ты не путаешь, хочу надеяться?
А как же- "Мы вырвали венгерских детей из лап гендерных изуверов!"? написал 16.07.2024 12:21
.
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