Появились "иносексуалы"

На прошлой неделе пункт «иное» в графе «Пол» появился в визовых анкетах Италии и Венгрии. Теперь выбирать один из трех вариантов пола – мужской, женской и «иное» – могут и желающие получить испанский шенген.
По мнению экспертов, в ближайшее время третий пол появится и в визовых анкетах других стран Шенгенской зоны.
Одновременно в графе «семейное положение» также появился пункт «иное».
Ну что ж, теперь вместе с иноземцами и иностранцами появятся еще и "иносексуалы"...
А.Б.
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А как же- "Мы вырвали венгерских детей из лап гендерных изуверов!"? написал 16.07.2024 12:21