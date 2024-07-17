Прекратил существование форум сторонников КПРФ: kprf.org, который существовал с 2006 г.
Форум был очень свободным и имел высокую посещаемость.
Год назад у форума была заблокирована главная страница, вследствие чего число посетителей упало в 100 раз.
Владельцы форума отказывались давать комментарии.
Модерация стала предельно жесткой - пресекалась любая критика российских властей.
Сегодня форум окончательно прекратил существование.
Тов. Баранов напишите что-нибудь по этому поводу, хотя бы соболезнования выразите.
Следующим будете Вы.
От редакции: Соболезную, но не сожалею.
Во-первых, это не я "буду следующим", а они - ФОРУМ.мск заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры еще в начале 2022 года, вместе со всеми.
Во вторых, я не подчиняюсь никакому руководству КПРФ, которое заклеймило меня "неотроцкистом" еще на Х, если не ошибаюсь, съезде.
В третьих, а чего жалеть об "оппозиционном" форуме, на котором запрещена любая критика властей?
Кстати, за блокировку РКН я в каком-то смысле благодарен - я ведь тоже формально не имею дсотупа, значит, и ответственности нести не могу...
А.Б.
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