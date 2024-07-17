Прекратил существование форум сторонников КПРФ: kprf.org, который существовал с 2006 г.

Форум был очень свободным и имел высокую посещаемость.

Год назад у форума была заблокирована главная страница, вследствие чего число посетителей упало в 100 раз.

Владельцы форума отказывались давать комментарии.

Модерация стала предельно жесткой - пресекалась любая критика российских властей.

Сегодня форум окончательно прекратил существование.

Тов. Баранов напишите что-нибудь по этому поводу, хотя бы соболезнования выразите.

Следующим будете Вы.

От редакции: Соболезную, но не сожалею.

Во-первых, это не я "буду следующим", а они - ФОРУМ.мск заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры еще в начале 2022 года, вместе со всеми.

Во вторых, я не подчиняюсь никакому руководству КПРФ, которое заклеймило меня "неотроцкистом" еще на Х, если не ошибаюсь, съезде.

В третьих, а чего жалеть об "оппозиционном" форуме, на котором запрещена любая критика властей?

Кстати, за блокировку РКН я в каком-то смысле благодарен - я ведь тоже формально не имею дсотупа, значит, и ответственности нести не могу...

А.Б.