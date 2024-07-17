Религия как заменитель светлого будущего человечества

Что-то у меня темы борьбы с религиозным дурманом никак не закончатся, посему поговорим о том, что религия - это опиум для народа.

Во времена моего детства и юности, то есть в 50-70-е годы, да и до самой перестройки, веровать в каких-то богов было признаком какой-то чуть ли не врождённой глупости. И это было практически всеобщее мнение большинства граждан СССР, и это мнение было таким, что остающиеся, крайне малочисленные верующие как могли скрывали то, что они верят в бога или аллаха. Про веру евреев вообще говорить смешно – за всю тогдашнюю жизнь, в которой я знал массу евреев, в которой у меня всегда были друзья-евреи, я никогда не встречал ни одного верующего еврея. А то касается разных там буддистов, то эту редкость мы увидели только в ходе развала СССР.

И ведь то же было не только в СССР, но и во всём мире. К примеру, возьмите мусульманство. Вот как выглядели женщины Афганистана в 70-х, когда я был студеном, а вот так они выглядят сегодня. Вот как выглядели женщины Сирии в тех же 70-х, а вот так они выглядят сегодня.

В те годы в СССР были официальные пропагандисты, критикующие Запад, этим пропагандистам надо было как-то объяснять свою зарплату, и если бы в так-сяк цивилизованных странах было хоть как-то заметно влияние церквей и веры, то это было бы использовано советской пропагандой. Мало этого, в СССР переводилось уйма разных книг западных авторов, и я не вспомню ни малейшего намёка на то, что герои этих книг были верующими. Вот сейчас пытаюсь вспомнить об этом, а в голову приходит только «Сага о Форсайтах», в которой один из героев, захваченный арабами, под страхом смерти принял мусульманство. Да, вспомнил, мы ещё неофициально посмеивались над религиозностью поляков, у которых, дескать, даже коммунисты тайно посещают костёлы.

В те времена, по крайней мере - в СССР, на вере в бога, казалось бы, надо ставить жирный крест – это была глупость не сильно умных граждан, и, казалось бы, эта глупость никогда больше не возродится, тем более, на фоне стремительного прогресса в вопросе познания мира.

Правда, мы тогда не видели, что прогресс шёл не за счёт возрастания суммарного ума населения Советского Союза от образования, а всего лишь от специализации ставшего огромным числа инженеров и изобретателей, которые вне своих профессий могли быть (да и являются) достаточно некомпетентными в вопросах той же религии.

Да, мы не видели, что всеобщее образование по латинской системе превращает детей в глупцов, тупо как бы заучивших знания, но не способных эти знания использовать в жизни. Да, с увеличением числа людей, получивших образование, человечество становилось и становится глупее и глупее, хотя, понятное дело, люди, из-за своего оглупления, своей глупости не видят. И страшно то, что мы всего этого тоже не видим.

Да, оглупление человечества можно понять.

Но даже при таком оглуплении, как можно было вернуть веру в каких-то мифических богов, наличие которых ничем не доказывается? Понимаете, верящие в плоскую Землю, по крайней мере, лично видят, что земля плоская, и строят в уме логические схемы, по которым если бы Земля имела форму шара, то с неё бы стекли все реки. Но ведь вера в наличие бога вообще ничем не доказывается – ни логикой, ни фактами. Как в бога верить?

Всемирное или глобальное оглупление сделало человечество неспособным самостоятельно использовать знания и, как результат, человеческие массы не способны понимать что-либо относительно сложное. Человечество способно только верить, причём, верить во что угодно. Мало этого, из всего «что угодно», глупец верит только в то, что ему навязывают верить средства массовой информации. Причём, пропагандистам СМИ это очень легко сделать – для этого пропагандистам даже ума не надо, пропагандистам всего лишь надо убедить олухов, что в это верят все.

И если оглупевшее человечество вновь возвращается к вере в бога, то человечество эту веру в бога не из-под ног подняло – эту веру человечеству навязали средства массовой информации.

Вот и вопрос – а кто приказал средствам массовой информации навязывать народам, по меньшей мере, народам бывшего СССР веру в богов? Виновных долго искать не придётся - это раньше журналисты, даже журналисты СМИ хвастались тем, что они типа свободны, сейчас же журналисты не стесняются открыто лгать по заказу. Та же Скабеева, к примеру, убеждала студентов в Калуге, что журналист должен «работать на ГОСУДАРСТВО. Это тоже наверняка кто-то назовет пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла и интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны». Причём, Скабеева не скрывает, что под государством имеется в виду не народ России, а те люди во власти, которые платят деньги за пропаганду данному журналисту, и навязывать надо то, в чём заинтересованы те, кто платит деньги.

Внешне это выглядит так, однако возникает вопрос, а люди во власти свободны? Они действуют на основе результатов своего ума, своего понимания происходящего, или им тоже кто-то указывает, что им делать? А что если и их кто-то заставляет уверять окружающих, что они типа сами уверовали в бога?

Причём, для получения таких людей во власти, надо просто ввести во власть дураков, и бедные дураки, не зная, что им делать, будут тупо исполнять то, что им укажут те, в кого они верят, кто их и продвинул во власть. Скажут им верить в бога, будут верить или делать вид, что верят в бога, скажут верить в Буратино, будет верить в Буратино.

Вот сейчас дебилы Государственной Думы старательно делают вид, что он верят в то, что управляемый неизвестно кем ансамбль артистов в роли Путина, и есть настоящий Путин. Так что им стоит уверовать в бога?

Вот вам два примера таких артистов в роли Путина, причём, обратите внимание не только на разницу внешнего вида и голоса, но и на то, насколько разными являются внушаемые мысли.

(видеофакт)

Ладно. Не буду тратить время на доказательства, но управляют артистами в роли Путина и всеми властями в России явно американцы, хотя нельзя исключить и англичан. Посему и вопрос, кто указал СМИ России по меньшей мере прекратить антирелигиозную пропаганду, переадресовывается как бы в США. Получается, что это как бы президенты США приказали своим холуям во власти государств на месте СССР, и во власти бывших союзников СССР возродить дебильную религиозную веру в несуществующих богов.

Знаете, уверять, что США управляются президентами и конгрессменами, - это тоже большая ошибка. Достаточно вспомнить 11 сентября 2001 года и трусость президента Буша и конгресса расследовать, кто тогда совершил массовое убийство американских граждан, достаточно вспомнить, что когда президент Трамп, подчеркну, президент США пытался прокомментировать подсчёт голосов на выборах президента, все крупные телеканалы США, такие как MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали его выступление и не дали гражданам США услышать, что им говорит их президент! Трамп в годы своего правления вообще назвал газету New York Times и четыре американских телекомпании не своими врагами, а врагами народа - врагами американцев.

Но в данной статье я не об этом хочу сказать, поскольку, начав тему об истинных руководителях мира, мы её не скоро окончим, давайте просто примем как данное, что есть некто в мире, который заставляет бывшие государства, составлявшие СССР и союзников СССР прекратить антирелигиозную пропаганду и начать окуривать свои народы религиозным дурманом.

Но зачем это глобальным властителям мира?

И перебрав варианты того, зачем надо было возрождать религиозный идиотизм, мы не найдём более убедительного довода, нежели довод необходимости чем-то заменить светлое будущее – чем-то заменить коммунизм.

Понимаете, идея светлого будущего человечества существует сама по себе, вне зависимости от Карла Маркса и прочих теоретиков. Да, Карл Маркс наукообразно нагородил глупость о том, как коммунизм строить, да, нагородил дебильную глупость о цели будущего коммунизма. Но эти глупости искренне приняли за истину десятки миллионов граждан мира, и начали энергично строить. Строить неизвестно что, но очень-очень хорошее и крайне нужное людям. Строить, не жалея ни сил, ни крови. Ведь в истории России и близко не было случая, чтобы русские люди сражались за будущее своих детей так упорно, как это делали советские люди в Великую Отечественную войну.

Заткнитесь дебилы: Советский Союз был самым справедливым и самым народны государством. Да, он был сильно несовершенен, да в нём множилась подлая советская интеллигенция, которая и за деньги, и ввиду своей тупости готова была продать и предать кого угодно, а не только будущее своих детей. И эта интеллигенция предала и СССР, и будущее своих детей.

Но ведь в СССР были и сотни миллионов граждан, не понимавших сути того, что они строят, но уверенных, что они строят детям некий коммунизм, при котором всё и всем будет. Так в их понимании выглядела справедливость, и такая справедливость была целью жизни советских людей.

И вот во главу СССР из интеллигенции СССР набрались, с одной стороны, глупые руководители, считавшие себя узкими специалистами и не думавшие о судьбе всего СССР в целом, и несколько крайних подонков типа Горбачёва, Яковлева, Шеварнадзе или типа Ельцина и ему подобных. И эти мерзавцы, вопреки требованиям советского народа, уничтожили СССР. Но обратите внимание – они уничтожили не просто государство – государство, пусть и раздробленное, как раз осталось – они уничтожили идею строительства светлого будущего народа СССР и народов его союзников.

Но с уничтожением СССР стало видно, что глобальные руководители мира целью всех народов сделали примитивную животную цель – украсть как можно больше, набить рот самой дорогой едой, набрать немеряно самого разного и дорогого барахла, и подохнуть как можно позже. Но поскольку эта цель при жизни в теле достижима только для очень немногих, то жизнь остальных оставалась вообще без цели, что провоцировало их на «отнять и поделить», провоцировало на новую революцию и на возобновление строительства светлого будущего для всех.

Вот и последовал приказ по странам бывшего СССР – заменить светлое будущее для детей, светлым будущим после смерти. Типа пусть ты в этой жизни завидовал всяким там олигархам, зато после смерти будешь весь в шоколаде.

Нынешние религии – это эрзац-коммунизм для тупых. А тупых стало много.

Само по себе выше сказанное не является руководством к действию, но должно дать верующим кое-что к пониманию – ты не просто дурак сам по себе, не просто дурак потому, что веришь в то, чего нет, ты дурак потому, что так необходимо тем, кто тебя грабит, кто считает тебя тупым лохом.

И имеет для этого все основания.