Имя лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина пропало из списка участников выставки современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в петербургском «Манеже». Сначала имя Шагина просто замазали на информационном стенде. Однако после общественного резонанса табло полностью заменили, убрав оттуда упоминание о художнике.

В начале июля стало известно, что картину «Митьки 91» Шагина убрали с выставки в «Манеже». Организаторы мероприятия объяснили это тем, что полотну необходима реставрация. Его заменили другой работой.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году. Она отсылает к реальным событиям — августовскому путчу того же года в Москве.

В 2023 году картину Шагина уже убирали из экспозиции выставки в Москве за политический подтекст. Тогда речь шла о полотне «День тельняшки», где обнаружился не подходящий к текущему моменту слоган: «Митьки никого не хотят победить». Вообще это лозунг арт-группы, придуманный еще в 1984 году Владимиром Шинкаревым, который был одним из основателей объединения «Митьки».

Но повестка дня меняется, а искусство, как известно, вечно.

И когда говорят об "отмене" русской культуры на Западе, неплохо обратить внимание на отмену в Петербурге. Нет никаких Митьков, никакого Шагина, и не было никогда...

А.Б.