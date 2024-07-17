Президент Польши обещает войну

Победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО, в интервью Wirtualna Polska заявил президент Польши Анджей Дуда:

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — заявил глава государства.

Он отметил, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.

11 июля стало известно, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств альянса. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне.

Первая мировая началась с Сербии, вторая с Польши, почему же третьей не стартовать с Украины?

Два с половиной года назад я писал и говорил, что ни Запад. ни Восток к мировой войне не готовы. Но прошло 2,5 года, начали готовиться.

Весь смысл происходящего сейчас на Украине - это побудить страны НАТО перевооружиться. Эта цель очевидным образом выполняется, старое оружие утилизуется, новое производится.

Но когда процесс завершится, то встанет вопрос - что делать с накопленным потенциалом?

А еще Чехов писал, что если в первом акте ружье висит на стене, то в третьем оно должно выстрелить...

А.Б.