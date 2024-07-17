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Московский листок

Трамп заявил, что ладил с Путиным

Опубликовано 17.07.2024 в разделе комментариев 1

выборы трамп
Трамп заявил, что ладил с Путиным

Дональд Трамп заявил, что «хорошо ладил» с Путиным, РФ и США тогда «не угрожала война». С таким заявлением бывший американский президент выступил в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения. Нам никогда не угрожала война», — подчеркнул он.

Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Говорить, конечно, можно что угодно, Зеленский перед выборами вообще выступал как миротворец. А потом как влез в зеленые штаны, так и живет в них уже третий год...

Но, в отличие от Байдена, Трамп хотя бы дает надежду на мирные переговоры...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Трамп признал Голладские Высоты, территорией Израиля...
Igor написал 17.07.2024 12:32
Это значит он Враг для России. Да и планов об отмене закона 1913 года о передаче долларового печатного станка в частные руки, у него нет. Так что еврейская мафии, которой ентот блумберг и принадлежит, будет продолжать убивать Русских Людей
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