Трамп заявил, что ладил с Путиным

Дональд Трамп заявил, что «хорошо ладил» с Путиным, РФ и США тогда «не угрожала война». С таким заявлением бывший американский президент выступил в интервью Bloomberg.

«Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения. Нам никогда не угрожала война», — подчеркнул он.

Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Говорить, конечно, можно что угодно, Зеленский перед выборами вообще выступал как миротворец. А потом как влез в зеленые штаны, так и живет в них уже третий год...

Но, в отличие от Байдена, Трамп хотя бы дает надежду на мирные переговоры...

А.Б.