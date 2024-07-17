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Московский листок

Семена поноса

Опубликовано 17.07.2024 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Семена поноса

В Москве зафиксировано новое массовое отравление. За помощью к врачам обратились уже 17 человек, покупавших шаурму в киосках на Дмитровском шоссе на севере города.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Но если бы бороться с эпидемиями можно было исключительно мерами прокурорского реагирования...

Буквально вот-вот я говорил, что жаркая погода и изменившаяся ситуация на рынке продуктов питания представляют собой фактор очень серьезного риска - и вот вам пожалуйста!

Правда, тут речь не о курьерской доставке, как в случае вспышки ботулизма, а в целом в довольно безобидном с точки зрения эпидемиологии способе приготовления пищи - мясо готовится на глазах покупателя, нигде не лежит...

Зато лежит все остальное - лепешки, овощи и руки продавца, которые на всегда моют как следует. Думаю, кто-то из продавцов заболел и начал разносить инфекцию. А кто там и как их контролирует?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ходжа написал 17.07.2024 13:01
Сами винонваты - надо было шаверму покупать, а не шаурму.
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