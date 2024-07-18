Бывший глава департамента культуры в СИЗО

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на суде заявил, что «с самого начала решил, что пойдет на СВО». Ему вменяют покушение на мошенничество, а также взятки.

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям получать госконтракты. «При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы», — сообщил Следственный комитет.

Как номенклатура служит в армии, известно. Тот же Кибовский В 1995 году окончил университет, а с 1998 года — уже заместитель начальника отдела Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ. А 2000—2001 гг. проходил срочную военную службу в ВМФ России. Это единственный случай в истории современной Российской армии, когда кандидат наук проходил военную службу по призыву.

Вот только служил он в Первом флотском экипаже, это на улице Свободы в Тушино, никаких морей там не протекает, только обводной канал, в котором, кстати, неплохое купание - вчера освежался... Именно там получил Кибовский медаль "За службу в морской пехоте".

Так и СВО - кто-то возвращается без руки или ноги, а кто-то со 100 миллионами и амнистией на все времена... И медалью "За укрепление боевого содружеста". Объемы укрепления содружества указаны в материалах дела...

Я бы, кстати, обратил внимание на следы Кибовского в московской номенклатуре. Вот сейчас депутатом Мосгордумы от Пресни станет директор Московского зоопарка Акулова. Девушка родом из Шадринска, выпускница Ростовского строительного института, потом заочного юридического и заочного ветеринарного, а на биолога она пока еще учится...

Зато креатура Кибовского, именно он руководил при ее назначении департаментом культуры. И именно тогда в зоопарк пошли мощные инвестиции из городской казны.

Самое время переместиться куда-нибудь, хоть бы и в Мосгордуму. Жалко, Кибовскому нельзя, по его статье в депутаты никак...

А.Б.