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Московский листок

Конституционный суд признал за бездомными животными право на жизнь

Опубликовано 18.07.2024 в разделе комментариев 1

смерть жизнь
Конституционный суд признал за бездомными животными право на жизнь

Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.

Суд вынес постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

С таким запросом в КС обратился Верховный суд Бурятии. В частности, истцы считают неправомерной норму, которая позволяет умерщвлять животных на 31-й день с момента отлова, если их не забрали новые хозяева, какие-либо предприятия или организации.

"При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность", — говорится в материалах суда.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
вчера накалякал, но никто, не, оценил, неправильно это, меня таким
благословил Бог, я раб Божий, во истину написал 18.07.2024 13:18
мы, те самые, дебилы, которые плюсуют Соринские высеры,так вот,
он такой лапочка, секси и главное под нами написал 16.07.2024 16:01
под кассапами, дело свое знает, сосет аккуратно, хоть и порхатка. Так вот, это самое про Его Величество Любитель Юдятинки рассказывали в приступе сексуального возбуждения -
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