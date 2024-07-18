Конституционный суд признал за бездомными животными право на жизнь

Конституционный суд признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.
Суд вынес постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
С таким запросом в КС обратился Верховный суд Бурятии. В частности, истцы считают неправомерной норму, которая позволяет умерщвлять животных на 31-й день с момента отлова, если их не забрали новые хозяева, какие-либо предприятия или организации.
"При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность", — говорится в материалах суда.
А.Б.
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