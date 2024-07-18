Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в предвыборной программе главы ЕК на следующий срок.

Кроме того, фон дер Ляйен намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.

Глава ЕК считает также, что страны ЕС должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность.

А как же НАТО? Придется тратиться и на то, и на это? Дороговато выйдет...

Или речь идет о создании оборонного союза не вместе с НАТО, а вместо него?

Сейчас идет грандиозное перевооружение стран НАТО, под него утилизируются на Украине избыточныве устаревшие вооружения и военная техника. В существующей конфигурации все сливки снимает военно-промышленный комплекс США и немного Великобритании.

То, что предлагает Урсула, заметно смещает приоритеты в пользу ЕС.

Думаю, до войны с Америкой не дойдет, но известная напряженность внутри НАТО имеет место быть...

А.Б.