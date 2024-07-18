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Московский листок

Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Опубликовано 18.07.2024 в разделе комментариев 2

армия европа доллар евро
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в предвыборной программе главы ЕК на следующий срок.

Кроме того, фон дер Ляйен намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.

Глава ЕК считает также, что страны ЕС должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность.

А как же НАТО? Придется тратиться и на то, и на это? Дороговато выйдет...

Или речь идет о создании оборонного союза не вместе с НАТО, а вместо него?

Сейчас идет грандиозное перевооружение стран НАТО, под него утилизируются на Украине избыточныве устаревшие вооружения и военная техника. В существующей конфигурации все сливки снимает военно-промышленный комплекс США и немного Великобритании.

То, что предлагает Урсула, заметно смещает приоритеты в пользу ЕС.

Думаю, до войны с Америкой не дойдет, но известная напряженность внутри НАТО имеет место быть...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Тут надо сказать со всей прямотой и откровенностью. Прошу не обижаться.
Если великоросы устоят и не станут рабами жидопедерастов, написал 18.07.2024 13:13
как малоросы или латыши, особенно "теплыми контейнерами", как малоросы, то имело смысл стоять насмерть. А иначе, не обижайтесь, лучше было быть рабами у светлопигментированных долихоцефалов.
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раб Божий Сорин И.Л.-
Лежал как-то в больнице во Владимирской области. написал 18.07.2024 12:12
Кстати, Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины и принял ее вчера призвав увеличить военную помощь Украине, проголосовали все кроме таких ультраправых, как партия ле пен и фламандских националистов и прочей муры живущей за счет кремлевских денег. На самом деле есть у россии другая проблема и о ней хорошо написали в Медузе, речь идет о нарастающей катастрофической нехватке военной техники, оружия у российской армии. Я предлагаю автору, если он считает себя серьезным аналитиком, в начале серьезнее подготовиться а потом писать. Биографию Вэнса, которую автор изложил можно легко найти в интернете, за последнее время буквально тоже самое написали многие издания, я имею ввиду биографию Вэнса и его взгляды, в конце концов кто хочет тот буквально все это и даже большее найдет в Википедии. А вот про консенсус нигде ничего нет! Вот ссылка на упомянутую статью в Медузе это свежая статья: https://meduza.io/.../the-economist-v-rossii...
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