Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

"Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза", — говорится в предвыборной программе главы ЕК на следующий срок.
Кроме того, фон дер Ляйен намерена создать Европейский оборонный фонд и инвестировать в оборонные возможности в таких областях, как морские, наземные и воздушные силы, космос и кибербезопасность.
Глава ЕК считает также, что страны ЕС должны больше тратить на оборону и развивать военную промышленность.
А как же НАТО? Придется тратиться и на то, и на это? Дороговато выйдет...
Или речь идет о создании оборонного союза не вместе с НАТО, а вместо него?
Сейчас идет грандиозное перевооружение стран НАТО, под него утилизируются на Украине избыточныве устаревшие вооружения и военная техника. В существующей конфигурации все сливки снимает военно-промышленный комплекс США и немного Великобритании.
То, что предлагает Урсула, заметно смещает приоритеты в пользу ЕС.
Думаю, до войны с Америкой не дойдет, но известная напряженность внутри НАТО имеет место быть...
А.Б.
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Если великоросы устоят и не станут рабами жидопедерастов, написал 18.07.2024 13:13
Лежал как-то в больнице во Владимирской области. написал 18.07.2024 12:12