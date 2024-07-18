Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

НАТО в Азовском море?

Опубликовано 18.07.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
НАТО в Азовском море?

В новой стратегии морской безопасности Украины, подписанной украинским лидером Владимиром Зеленским, содержатся положения о постоянном присутствии сил стран НАТО в Черном море и создании противоминной коалиции с Североатлантическим альянсом. В тексте доктрины, опубликованном пресс-службой Офиса Зеленского, указывается, что речь также идет о проведении учений и создании морских патрулей.

Также отмечается, что действие документа распространяется на защиту прибрежных районов и морских просторов Украины, а также на области Мирового океана, находящиеся в зоне интересов страны. Речь в том числе идет об Азово-Черноморском бассейне.

Ну, вообще Украина не единственная страна на черноморском побережье, имеющая отношения с НАТО. Есть еще Турция, член альянса с 1949 года, есть Болгария и Румыния. Где-то там рядом еще и Грузия... Раньше проводились совместные учения НАТО "Си Бриз", в которых участвовала как Украина, так и Россия. Теперь, понятно, не участвуют.

Учения НАТО были призваны увеличить безопасность в Черном море. Задача выполнена не была.

Теперь то, что предлагают Украина и НАТО увеличит безопасность? Особенно патрули НАТО в акватории Азовского моря?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
НАТО в Азовском море? (0)
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз (2)
Конституционный суд признал за бездомными животными право на жизнь (1)
Бывший глава департамента культуры в СИЗО (1)
Семена поноса (14)
Трамп заявил, что ладил с Путиным (5)
Президент Польши обещает войну (7)
Шагина убрали с выставки (6)
Религия как заменитель светлого будущего человечества (18)
Прекратил существование форум сторонников КПРФ (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Разврат и вертеп на Патриках: как Москва борется против превращения в кишлак
Дарья Митина Дарья Митина: Таки дотумкали:)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бывший глава департамента культуры в СИЗО
Михаил Делягин Михаил Делягин: Случайно обнаружил дыру в цифровой безопасности Госдумы
Дарья Митина Дарья Митина: Нигде кроме как в Моссельпроме!!! Приходите в гости к Колобку!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss