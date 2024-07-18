НАТО в Азовском море?

В новой стратегии морской безопасности Украины, подписанной украинским лидером Владимиром Зеленским, содержатся положения о постоянном присутствии сил стран НАТО в Черном море и создании противоминной коалиции с Североатлантическим альянсом. В тексте доктрины, опубликованном пресс-службой Офиса Зеленского, указывается, что речь также идет о проведении учений и создании морских патрулей.

Также отмечается, что действие документа распространяется на защиту прибрежных районов и морских просторов Украины, а также на области Мирового океана, находящиеся в зоне интересов страны. Речь в том числе идет об Азово-Черноморском бассейне.

Ну, вообще Украина не единственная страна на черноморском побережье, имеющая отношения с НАТО. Есть еще Турция, член альянса с 1949 года, есть Болгария и Румыния. Где-то там рядом еще и Грузия... Раньше проводились совместные учения НАТО "Си Бриз", в которых участвовала как Украина, так и Россия. Теперь, понятно, не участвуют.

Учения НАТО были призваны увеличить безопасность в Черном море. Задача выполнена не была.

Теперь то, что предлагают Украина и НАТО увеличит безопасность? Особенно патрули НАТО в акватории Азовского моря?

А.Б.