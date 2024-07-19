Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Байден готов уйти, но нагадит напоследок

Опубликовано 19.07.2024 в разделе комментариев 2

сша байден харрис
Байден готов уйти, но нагадит напоследок

Джо Байден, как ожидается, откажется от участия в выборах в предстоящие выходные, вероятнее всего в воскресенье. Он не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии.

Вообще Камала Харрис - это единственный сильный ход, который демократы могут сделать после выхода Байдена из гонки. Она, во-первых, женщина, во-вторых небелая - для избирателей-демократов это плюс. И все же вице-президент, хоть и не слишком заментный на фоне Байдена. А остальные, кого может выдвинуть Демпартия, просто не успеют раскрутиться за оставшийся срок.

По уму Байдему надо было вообще выйти в отставку по состоянию здоровья, и по конституции передать полномочия Харрис. Тогда бы она могла даже вполне эффектно противостоять Трампу, по сути, начав избирательную кампанию заранее.

Но старый козел заявил уже, что намерен доработать до конца срока - топит партию, которая в итоге не болько не получит даже большинства в Конгрессе, но и потеряет имеющееся большинство в Сенате.

А стрелку надо было не в Трампа целиться, а в Байдена! Вот когда Камала Харрис выигрывала бы у Трампа наверняка!

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
невероятно, как может быть глуп человек, но Бог
создаЁт нас не зря, зачем-то, но написал 19.07.2024 10:55
Аналитик из тебя, Анатолий Юрьевич, прямо скажем , г о в н о. Прости старика Сорина за эту сурьмяжную и серьмяжную правду. Трамп не может победить на предстоящих выборах , потому что большинство американцев знают о нем абсолютно все, то есть он проиграл в свое время Байдену, хотя Байден это такая унылая серая безликая мышь. Даже Байдену проиграл, а сейчас проиграет и Камале, и Мишель Обаме, и любому кандидату от Демократической партии США.
(И.С.)
Ответить
Вот что щначит банальный стапчкский маразм
Кущ тыкает пальцем написал 19.07.2024 10:50
А как дела у Окурка? Или он только молодеет? Печально то, что многие решения в таком возрасте принимаются под влиянием печеночных колик, а не работы мозга. Можно простить ошибочные решения принятые, как плод долгих раздумий, но хуже этого только решения принятые между уколами в жопу, один из которых оказался особенно болючим
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Байден готов уйти, но нагадит напоследок (2)
НАТО в Азовском море? (4)
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз (12)
Конституционный суд признал за бездомными животными право на жизнь (20)
Бывший глава департамента культуры в СИЗО (4)
Семена поноса (16)
Трамп заявил, что ладил с Путиным (6)
Президент Польши обещает войну (8)
Шагина убрали с выставки (7)
Религия как заменитель светлого будущего человечества (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Байден готов уйти, но нагадит напоследок
Дарья Митина Дарья Митина: Если бы в США была демократия
Дарья Митина Дарья Митина: Макрон-спаситель
Дарья Митина Дарья Митина: Это всем нужно послушать
Дарья Митина Дарья Митина: Нет, это не новость с сайта "Панорама"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss