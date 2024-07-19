Байден готов уйти, но нагадит напоследок

Джо Байден, как ожидается, откажется от участия в выборах в предстоящие выходные, вероятнее всего в воскресенье. Он не будет поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, заявил обозреватель консервативного телеканала Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на источники в Демократической партии.

Вообще Камала Харрис - это единственный сильный ход, который демократы могут сделать после выхода Байдена из гонки. Она, во-первых, женщина, во-вторых небелая - для избирателей-демократов это плюс. И все же вице-президент, хоть и не слишком заментный на фоне Байдена. А остальные, кого может выдвинуть Демпартия, просто не успеют раскрутиться за оставшийся срок.

По уму Байдему надо было вообще выйти в отставку по состоянию здоровья, и по конституции передать полномочия Харрис. Тогда бы она могла даже вполне эффектно противостоять Трампу, по сути, начав избирательную кампанию заранее.

Но старый козел заявил уже, что намерен доработать до конца срока - топит партию, которая в итоге не болько не получит даже большинства в Конгрессе, но и потеряет имеющееся большинство в Сенате.

А стрелку надо было не в Трампа целиться, а в Байдена! Вот когда Камала Харрис выигрывала бы у Трампа наверняка!

А.Б.