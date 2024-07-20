Сами россияне заблуждаются насчет СВО. Даже переплюнув агитацию Кремля в каком-то смысле. То есть, мол, надо поднажать на фронте, затянув ремни в тылу, и победа наступит с сегодня на завтра. Но аскетизм второй мировой войны не сработает с противником в лице коллективного запада. Такую силу уже не сломить одним военным противостоянием; и экономическое противостояние важно не менее, а даже более. Кстати, фактическое обозначение третьей мировой войны термином «гибридная война» подчеркивает именно такое свойство.

К примеру, уже большой вопрос, сколько придется терпеть боевые действия не столько с киевской хунтой, сколько со всем альянсом НАТО. Год, два, три, четыре, пять, десять?!.. Но риски будут только расти в условиях сырьевой экономики. И лишь крепкий рубль с низкой ставкой и технологическими инвестициями убедит и украинцев, и весь мир, что зарабатывать и хранить сбережения можно и нужно в российской валюте, а отсюда и желание дружить.

Но вот именно, многие россияне впали в милитаристский раж. Мол, еще чуть-чуть, еще взятая деревня или село, и победа в кармане. Хотя, что под ней понимать, непонятно до сих пор. НАТО исчезнет через год-другой?!.. Нет. Тогда в чем победа без экономического возрождения самой России, абсолютно неясно.

Но пока все идет по наклонной. Единороссам что война, что мать родна, и высокие оклады текут все равно. А сколько времени терпеть инфляцию трудящимся, оставляя достаток семьи на потом, это уже большой вопрос. Одним словом, гигантское заблуждение многих россиян в том, что надо де только шашкой махать. Но тогда большой риск отощать настолько, что и отверстий в ремне не хватит.

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Нынешняя инфляция с высокой ставкой Центробанка объясняется Соловьевыми-Киселевыми исключительно санкциями. Но не надо врать, граждане единороссы. Санкции лишь часть проблемы, и не самая главная. А основная беда в собственной и чудовищно уродской бюджетно-налоговой системе.

Автор не будет говорить о коррупции с офшорами, и ежу понятно, что это мрак. Но сама и изначальная российская экономика превратилась в кунсткамеру. Во-первых, система зарплат абсолютно неконкурентоспособная. И не мудрено. Одни катаются как сыр в масле, и никакого стимула к инновациям; а другие перебиваются с хлеба на квас, и никаких мощей на инновации. Не богу свечка, не черту кочерга.

К примеру, МРОТ ниже в большой России, чем в маленькой Прибалтике. Причина тому - банальная жадность «элиты», нагородившей огромную разницу между низшими и высшими разрядами. Да, если МРОТ поднять для низших в таких условиях; то высшие улетят в небо с перекосом экспорта-импорта-платежного баланса-давления на рубль. Но проблема, разумеется, не в том, что не надо поднимать МРОТ (еще как надо, переходя к экономике высоких зарплат подобно тому же западу), а в том, чтобы вопиющую маржу всей зарплатной системы, и с чудовищным коэффициентом Джини, переделать здесь и сейчас.

Ну, не зарабатывает даже иной мелкий чиновник двести тысяч, а нормальный трудящийся сорок тысяч. Очевидно, что разница в таланте и трудолюбии при такой якобы зарплатной системе не существует в принципе, и априори. Выходит, это не заработок, а официальное воровство из бюджета. Я, мол, при власти, поэтому и ворую путем назначения себе несусветных зарплат. А ты не у власти, поэтому заткнись. Вот и вся суть нынешних доходов (еще раз, вместе с коррупцией и офшорами это вообще ходячий ужас). Получается в итоге, что «верхи» ни хрена не крутят экономику, потому что в шоколаде; а большинство трудящихся на постоянном голодном пайке, и никакого смысла работать на дядю. Но тогда низкие компетенции и дохлые бизнес-модели становятся неконкурентоспособными от слова совсем.

Насчет зарплат тема чуть ли ни с реферат, и подробнее по оказии. Но уже очевидно, во-вторых, что коль налоги идут на уродски перекошенную зарплату, то оные и неэффективны. Они не гасят все риски. То есть, инфляция вылезает не таким макаром, так этаким. Не инфляцией спроса, так инфляцией издержек, делов-то.

Отсюда и весь бюджет не создает нормальный экономический рост. Ах, да, надо разобраться насчет сказок о путинском экономическом росте. Допустим, у вас большая экономика наподобие США, и если она растет даже на два-три процента, это рост. Или у вас экономика поменьше типа Индонезии или Вьетнама, но если растет на пять-шесть процентов, это тоже реальный рост. Но если у вас и экономика так себе, и растет на два-три процента в пределах погрешности, и наподобие единороссовской России – все это вилами по воде. То ли будет, то ли нет, то ли после дождичка в четверг. То есть, по сравнению с окружающим миром, и если измерять экономический рост как положено по темпам – у нас пшик.

Ну, хорошо, чтобы не растекаться мыслью по древу, можно сказать образно, но зато кратко и ясно. Допустим, у вас много хорошего бензина. Но если вы будете заливать его в допотопный двигатель старой машины, то многое уйдет не в большую тягу, а в разнос этого самого двигателя типа прогорания клапанов и колец, и с вытекающей малой тягой. Но точно также насчет единороссовской экономики. Сырьевой экспорт не меньше импорта, а то и выше, и даже в кризисном прошлом году https://www.interfax.ru/business/945632 Но все бессмысленно по той простой причине, что если получаемые средства заливать в нынешнюю экономику с несправедливыми зарплатами, низкими компетенциями и дохлыми бизнес-моделями, то все сожрется инфляцией с весьма сомнительным экономическим ростом.

И чтобы там ни врали Мишустины-Киселевы-Соловьевы, а то и Путины, правда колет глаза простейшим и железобетонным фактом. Центробанк для сдерживания инфляции собирается опять поднимать ставку с торможением долгих и технологических инвестиций https://iz.ru/1729583/evgenii-grachev/poniat-i-rastit-eksperty-ozhidaiut-povyshenie-kliuchevoi-stavki-do-18?utm_source=Push4Site&utm_medium=notification&utm_campaign=push661 Ну и, какие доказательства еще нужны?!.. Риторический вопрос.

Итак, граждане единороссы, вы не зарабатываете. Вы воруете из бюджета под видом «зарплат». И стоит всю эту дебильную конструкцию толкнуть санкциями, и рубль накрывается медным тазом. И если вы. Чертовы единороссы, думаете, что социально-экономические маразмы не превращаются в политические маразмы, и насчет той же СВО, значит, у вас что-то неладно с головой.

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Да, про Крым и Донбасс речи нет. Если бандерлоги хотят убить тебя и твоих детей, то любая российская защита по сравнению с деньгами сплошное счастье. Все, с этим вопрос закрыт, и никаких соловьевско-киселевских спекуляций. Но ведь Кремль мечтает обо всей Украине; и чтобы та не стремилась в Евросоюз и НАТО; а это уже совершенно другая история.

К примеру, риторический вопрос, что такого выгодного может предложить единороссовская Россия среднему украинцу, и по сравнению с тем же Евросоюзом. Да, можно смеяться сколько угодно, но евросоюзовские кружевные трусики лучше российских кружевных трусиков для любой девушки на выданье (если российские производятся вообще, и далее по всему списку нормальной жизни). Стоит посмотреть на путинский МРОТ, и было бы смешно, если бы не было так грустно. Тогда вопрос ребром - а зачем среднему украинцу быть частью единороссовской России, поэтому проигрывать в СВО?!.. Это еще бабка надвое сказала. Отсюда и двухгодичное сопротивление, и коль мы не дошли даже до Славянска.

Итого. Сами и многие россияне заблуждаются насчет СВО; и что, мол, все дело в боевых достижениях. Ну, допустим, мы возьмем Краматорск со Славянском; ну, выйдем даже к левобережью Днепра. (Хотя сомнительно с нынешним раскладом, но для пущей доказательности.) А что дальше?!.. А черт его знает, и война вплоть с самим НАТО не исключена. И тогда не видать счастливой жизни для себя и детей до морковного заговенья.

И не надо пудрить мозги петровско-скабеевскими шоу. Ах-ах, Трамп придет, и порядок наведет. Ну-ну. Пришел оный в 2016-м, и что, рай наступил?!.. Стало даже хуже. И не будет лучше по той простой причине, что вся политическая система Штатов выстроена в угоду корпорациям вплоть до официального лоббизма и всесилия «теневого правительства». США вообще не государство как таковое, а большая корпорация. И если корпорациям выгодно продавать оружие за границу, а «теневому правительству» получать оклады на ниве русофобии, то Трамп будет изолированной дурилкой картонной в лучшем случае, и мертвецом в худшем. Да пристрелят уже по-серьезному, и вся недолга. Кто не понимает это, тот не понимает ничего.

Так что все гораздо серьезнее, чем некоторым милитаристским психам кажется. Все изменится, и кардинально, только в том случае, если показать среднему украинцу крепкий рубль. Вот, если ты заработаешь его, можешь закопать в огороде, и когда придет черед женить сына, купишь ведро горилки с салом. А если будешь выдавать замуж дочку, можешь купить кучу кружевных трусиков. И только тогда хохол зачешет свою тыкву, и начнет разговаривать с москалем.

Но тогда основная проблема не в Байдене, не в Трампе, не в Зеленском и прочем бла-бла-бла. Проблемы мировой конкуренции были, есть и будут, и это бесконечная история. А главная беда… в дебилизме и жадности самих единороссов! Главная беда в самом Кремле. Тот хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Хочет и обокрасть российский народ, и чтобы тот вкалывал по-стахановски. Так серьезные дела не делаются. А не пошел бы такой Кремль самым зеленым лесом. Пусть сначала наведет порядок дома, а уж потом мечтает о мировых амбициях. А если не справится, тогда не обессудьте. Тогда Советский Союз 2.0. справится непременно https://disk.yandex.ru/i/tXNKTW7n6SpysQ

P.S. Хотя автор, может быть, и поторопился с заголовком. Часть трудящихся уже понимает такой расклад. Посмотришь на наших бойцов на ЛБС, и чуть ли ни каждый второй с нашивкой советского флага. Как говорится, лиха беда начало.