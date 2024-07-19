Художница и ювелир получили сроки из-за салфеток со стихами

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал семейную пару — художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко — виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента».

Дюдяева получила три года и шесть месяцев колонии-поселения, ее муж — три года. Прокуратура требовала назначить обоим по четыре года колонии общего режима. Обоих внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Супругов задержали в январе в их доме при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в полицию посетителей магазина, две покупательницы нашли в продуктах из «Ленты» салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру». Авторы в стихах поздравляли людей с новогодними праздниками и рассказывали об Украине, а «отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина».

По версии следствия, салфетки разместили Дюдяева и Доценко. Супруги отрицали свое авторство, они рассказывали, что приходили в магазин за покупками.

Ну ничего себе так в магазин сходили,..

Но вообще не очень понятно, в чем тут терроризм? Причем тут военный суд? Является ли надпись на салфетке преступлением?

Может, там вообще работа не для военного суда, а для карательной психиатрии? Причем не только для обвиняемых...

А.Б.