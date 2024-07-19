Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Художница и ювелир получили сроки из-за салфеток со стихами

Опубликовано 19.07.2024 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Художница и ювелир получили сроки из-за салфеток со стихами

Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга признал семейную пару — художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко — виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента».

Дюдяева получила три года и шесть месяцев колонии-поселения, ее муж — три года. Прокуратура требовала назначить обоим по четыре года колонии общего режима. Обоих внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Супругов задержали в январе в их доме при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в полицию посетителей магазина, две покупательницы нашли в продуктах из «Ленты» салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру». Авторы в стихах поздравляли людей с новогодними праздниками и рассказывали об Украине, а «отдельные надписи призывали к действиям против Владимира Путина».

По версии следствия, салфетки разместили Дюдяева и Доценко. Супруги отрицали свое авторство, они рассказывали, что приходили в магазин за покупками.

Ну ничего себе так в магазин сходили,..

Но вообще не очень понятно, в чем тут терроризм? Причем тут военный суд? Является ли надпись на салфетке преступлением?

Может, там вообще работа не для военного суда, а для карательной психиатрии? Причем не только для обвиняемых...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Microsoft остановил мировую авиацию (0)
Запретить хомяка! (0)
Художница и ювелир получили сроки из-за салфеток со стихами (0)
Байден готов уйти, но нагадит напоследок (3)
НАТО в Азовском море? (4)
Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз (12)
Конституционный суд признал за бездомными животными право на жизнь (20)
Бывший глава департамента культуры в СИЗО (4)
Семена поноса (16)
Трамп заявил, что ладил с Путиным (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Байден готов уйти, но нагадит напоследок
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Microsoft остановил мировую авиацию
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Художница и ювелир получили сроки из-за салфеток со стихами
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Запретить хомяка!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Байден готов уйти, но нагадит напоследок
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss