Запретить хомяка!

В Госдуме предложили запретить популярную игру Hamster Kombat в Telegram. Ее цель — тапать по хомяку, выбивая монетки, которые создатели приложения обещают когда-нибудь перевести в криптовалюту. Такая игра негативно действует на людей и может быть очередным видом мошенничества, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее к «хомяку» уже призывали «присмотреться». В частности, такая инициатива звучала от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — отметил парламентарий.

Правильно! Пусть чугуний грузят, а не по хомяку тапают!

Опять же, почему хомяк? Они б еще сало ему положили... А вот медведя - можно, медведь это патриотично. И не криптовалюту, а полновесный цифровой рубль.

Аксаков еще жаловался на избыточную посещаемость "хомяка" - прямо миллион заходов в YouTube, но эта проблема вообще "на раз" решается - разместить в Рутубе, и вообще будет по три захода в день...

А.Б.