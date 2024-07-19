Из-за масштабного сбоя в работе облачной платформы Microsoft мировые авиакомпании и аэропорты предупредили о проблемах в работе и возможных задержках. В Microsoft заявили, что работают над устранением проблемы.

В работе авиакомпаний в США, ЕС, Австралии и других стран произошел массовый сбой, что может быть связано со сбоем в работе операционной системы Windows у пользователей по всему миру, сообщают Reuters, Forbes и The Economic Times и CNN.

В частности, о приостановке полетов из-за сбоя уже объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines тоже сообщила о глобальном сбое.

Из-за масштабного сбоя работу приостановили и некоторые аэропорты. Как пишет Financial Times, работу уже ограничили международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлин — Бранденбург.

А у нас никаких облачных атласов, поэтому все стабильно не работает вообще. Авиакомпании западные нам билетов не продают, аэропорты ихние для нас все равно закрыты. А арифмометры и двигатели внутреннего сгорания работают вполне независимо. И печное отопление не сбоит никогда. И лапти не требуют сервиса.

А.Б.