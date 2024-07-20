Следователи ищут «российский след» в убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. Не убийцу, который, выстрелив с близкого расстояния, спокойно скрылся без следа. Не организаторов и заказчиков. А именно российский след, которого не было - с точки зрения пророссийской пропаганды покойная Фарион была эталоном "полезного идиота".

Убившая её пуля прошла через центр Брока - речевой сектор мозга. Карма.

Именно из этого центра исходили, например, предложения убивать даже боевиков "Азова" за разговоры на русском языке!

Это все, что нужно знать о сегодняшней Украине - жить там нельзя никому! Только убивать и умирать. Это иллюзия, что сегодня Украина борется за свободу и демократию - нет уже ни того, ни другого. Только право убивать и умирать. За него и убивают, и умирают.

Ирина Фарион однозначно победила в этой борьбе.

А.Б.