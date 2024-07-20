Откосить от службы можно в библиотеке

Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Этот перечень представили на общественное обсуждение. Предполагается. что он предназначен для осеннего призыва 2024 года.

Ведомство предлагает, в частности, предоставить военнобязанным возможность пройти альтернативную гражданскую службу по таким профессиям как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации.

Неплохой вариант, однако. А Университет культуры с библиотечным факультетом станет просто Меккой для неслуживших и не собирающихся...

А.Б.