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Московский листок

Откосить от службы можно в библиотеке

Опубликовано 20.07.2024 в разделе комментариев 0

армия солдат офицер
Откосить от службы можно в библиотеке

Перечень профессий для альтернативной службы можно расширить до 237 специальностей и 1442 организаций, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Этот перечень представили на общественное обсуждение. Предполагается. что он предназначен для осеннего призыва 2024 года.

Ведомство предлагает, в частности, предоставить военнобязанным возможность пройти альтернативную гражданскую службу по таким профессиям как гидролог, гидрометнаблюдатель, инженер по метрологии, инженер по эксплуатации гидрометеорологических приборов, оборудования и систем, метеоролог, а также библиотекарь средней квалификации.

Неплохой вариант, однако. А Университет культуры с библиотечным факультетом станет просто Меккой для неслуживших и не собирающихся...

 А.Б.



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