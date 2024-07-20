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Московский листок

В США и Канаде новая смертельная эпидемия

Опубликовано 20.07.2024 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
В США и Канаде новая смертельная эпидемия

В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза, которая охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе.

Согласно опубликованным данным, от инфекционного заболевания, которое может быть смертельным для новорожденных и людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой, умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

Собственно, индустрия готовой еды и массовая доставка являются слабым звеном любых эпидемиологических заболеваний. Естественно, две самых развитых страны западного мира плюс летняя жара - это практически стопроцентная гарантия эпидемий.

В самом начале эпопеи с ковидом я писал и говорил на НТВ, что система здравоохранения США является наиболее уязвимой для эпидемий ввиду ее децентрализации и установке на дорогую высокотехнрологичную помощь в ущерб простым, дешевым, но эффективным профилактическим мероприятиям.

Ковид закончился (почти, вон Байден только сейчас заразился), но эпеидемичяеская опасность остается. А будет это листериоз, брюшной тиф или энтеровирус - этого никто не знает. Но готовиться надо ко всему сразу.

И не только в Америке. Война всегда источник эпидемий, а массовая миграция с Украины, когда люди бегут от войны, это дополнительная угроза. В Херсоне, например. вспышка холеры. И подтвержденный тиф...

 А.Б.



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