Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в 500 метрах от пляжей

"Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей – предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа", - сказал Хамзаев РИА Новости.

Вообще бухать на пляже - последнее дело. Тут я с Султаном Хамзаевым согласен. Особенно в той части, что выпивать у нас все мастера, а вот плавать не умеют...

Но что это за ограничение - 500 метров? "Для бешеной собаки семь верст не крюк".

Опять же в курортных приморских городах, как правило, еще и центры виноделия. Это всегда так. В античной Гермонассе когда еще археологи откопали промышленную винодельню - так прямо на берегу моря!

А где у нас фирменные винные магазины? Да все в той же курортной зоне. Кто ж их даст закрыть?

Скорее пляжи закроют, если будет такой закон про 500 метров. В Москве практически же нет пляжей, открытых для купания - городские власти просто снимают с себя обузу - держать спасателей, организовывать пляжную жизнь... Куда проще повесить табличку "Купание запрещено!" и забыть о проблеме...

А.Б.