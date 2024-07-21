О самой крупной утечке мозгов из России за всю историю

Уход многих ведущих специалистов «Яндекса» из РФ и их переезд в Нидерланды (для работы в проектах основателя компании Аркадия Воложа), возможно, стал самой крупной утечкой мозгов из России за всю историю: по данным Воложа, компанию покинули больше тысячи специалистов главной айти-компании страны, — сообщил сам Волож в интервью Der Spiegel.

«Мы разорвали связи с Россией. На этом все», — сказал Волож, он вывез из нее сотрудников, которые строили всю техническую инфраструктуру для «Яндекса»: дата-центры, серверы. Теперь он хочет повторить проект в Европе, в которой не так много аналогичных компаний.

В Нидерландах находится головная компания группы – Yandex NV (Nebius Group). В Нидерланды перебазировались многие руководители разных подразделений «Яндекса», работавшие в компании долгие годы...

В течение многих лет - это происходило буквально на наших глазах, - «Яндекса» проводил в жизнь государственную политику: осуществлялось редактирование поисковой выдачи в соответствии с предпочтениями действующей власти. В «Яндексе» были реализованы алгоритмы цензуры, определяющие новостную повестку для миллионов россиян. Был сформирован «белый список» изданий, публикации которых показываются на главной странице «Яндекса».

В ответ государство последовательно устранило всех конкурентов компании - в 2016 году охват аудитории «Яндекса» обошёл охват Первого канала...

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что «Яндекс» превратился в национального монополиста, тесно связанного с властью. И на сегодня таковым и остается, превратившись в национальный центр инноваций - не Сколково, о котором уже все позабыли, а именно «Яндекс».

И теперь все это съехало в Голландию. С чем сравнить? Ну, наверно, если бы перед войной весь Генштаб во главе с Тухачевским переехал бы на ПМЖ в Берлин...

Надеюсь, системы наведения ракет у нас не через Яндекс-карты?..

А.Б.