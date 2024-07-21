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Московский листок

О самой крупной утечке мозгов из России за всю историю

Опубликовано 21.07.2024 в разделе комментариев 4

яндекс. волож
О самой крупной утечке мозгов из России за всю историю

Уход многих ведущих специалистов «Яндекса» из РФ и их переезд в Нидерланды (для работы в проектах основателя компании Аркадия Воложа), возможно, стал самой крупной утечкой мозгов из России за всю историю: по данным Воложа, компанию покинули больше тысячи специалистов главной айти-компании страны, — сообщил сам Волож в интервью Der Spiegel.

«Мы разорвали связи с Россией. На этом все», — сказал Волож, он вывез из нее сотрудников, которые строили всю техническую инфраструктуру для «Яндекса»: дата-центры, серверы. Теперь он хочет повторить проект в Европе, в которой не так много аналогичных компаний.

В Нидерландах находится головная компания группы – Yandex NV (Nebius Group). В Нидерланды перебазировались многие руководители разных подразделений «Яндекса», работавшие в компании долгие годы...

В течение многих лет - это происходило буквально на наших глазах, - «Яндекса» проводил в жизнь государственную политику: осуществлялось редактирование поисковой выдачи в соответствии с предпочтениями действующей власти. В «Яндексе» были реализованы алгоритмы цензуры, определяющие новостную повестку для миллионов россиян. Был сформирован «белый список» изданий, публикации которых показываются на главной странице «Яндекса».

В ответ государство последовательно устранило всех конкурентов компании - в 2016 году охват аудитории «Яндекса» обошёл охват Первого канала...

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что «Яндекс» превратился в национального монополиста, тесно связанного с властью. И на сегодня таковым и остается, превратившись в национальный центр инноваций - не Сколково, о котором уже все позабыли, а именно «Яндекс».

И теперь все это съехало в Голландию. С чем сравнить? Ну, наверно, если бы перед войной весь Генштаб во главе с Тухачевским переехал бы на ПМЖ в Берлин...

Надеюсь, системы наведения ракет у нас не через Яндекс-карты?..

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Все, Анатолий Юрьевич, не буду больше тебе надоедать. Да мне и сказать-то больше нечего. Z
Можете меня отгиперзвучить , но обмануть еврея написал 21.07.2024 11:33
утекло просто г о в н о. Неужели ты непонимаешь, Путин, Патриарх, Володин, Собянин, Матвиенко никуда не уехали, к моему глубочайшему счастью , а значит мозги нестоящие, ценные, великолепные остались в России. А их дети! Навсегда с нами, спасибо Богу.
А г о в н о пусть течет, утекает, на то оно и
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Re:головне
Xium написал 21.07.2024 11:32
Есть такое понятие как репутация. Говнояндекс прочно ассоциируется с Кремлем и Лубянкой. Пусть попробуют писать свой cpaный логотип на суахили или урду. Может поможет.
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(без названия)
Н-ст написал 21.07.2024 11:18
Есть всемирно известный дешевый катализатор расщепления кислорода и водорода в воде,под действием фотонов и электронов..КПД от156%..у меня есть ролик СССР,москвич 408 заправляют водой и воздухом..мечталось ,что на 300 км заменит тюмень-баку...даже авиации не разрешили..водородные двигатели ,кто помнит,из этой технологии,дешевле нефтяной в 1,5 раза ..официально..это про электрику..а катализатор на солнечный свет-постреляли всех изобретателей,6 штук кажись..таки вот..буржуй это безнадежно
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(без названия)
Н-ст написал 21.07.2024 11:08
Яндекс и Рамблер были крутой системой поиска ,круче даже Гугла ,пока АНБ США не прибила свободный искин ..теперь поиск Гугла в соответствии с программами обучения аборигенов..остальное ДаркТырнет,-угроза безопасности мировым сообщникам..ну или грейтырнет..поисковики не видят,но при системном забитии адреса -пжст..таки вот..и Рамблер и Яндекс принадлежит частным лицам из Израиля..причем не отличающимся умом и сообразительностью..тока кошельком..и вот..О'Кей гугл..Рамблер и Яндекс без бабла..а всего-то..хозяевам надо было сменить фамилии и счета..и отдать конторки азиатам..а не прогнуться под АНБ сша
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