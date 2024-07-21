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Московский листок

США готовы поддержать Японию ядерным оружием

Опубликовано 21.07.2024 в разделе комментариев 1

япония курилы острова
США готовы поддержать Японию ядерным оружием

Япония и США приняли решение составить первый совместный документ по политике расширенного сдерживания, который будет включать пункт о решимости США осуществлять защиту Японии средствами, включающими ядерное оружие, пишет газета "Иомиури".

Предполагается, что министры иностранных дел и обороны Японии и США в ходе встречи в Токио в конце этого месяца обсудят возможное содержание документа. Отмечается также, что стороны придают важность составлению подобного документа на фоне якобы "усиления ядерной угрозы со стороны Китая и России".

Вообще-то у берегов Японии постоянно дислоцированы атомные подводные лодки США с ядерным оружием на борту. И в случае надобности, оно будет несомненно применено. Ну а после обмена ядерными ударами, значение подписанных ранее международных договоров станет несущественным.

Но возникает вопрос о формулировке: "усиления ядерной угрозы со стороны Китая и России".

Россия не имеет территориальных претензий к Японии, а Токио - имеет. И в случае, если Япония решит забрать себе Курильские острова силой, у России не окажется достаточно сил сдерживания, чтобы противостоять сильной и хорошо экипированной японской армии, которой по конституции как бы и нет... И единственное, что может сдержать агрессора - это угроза ядерного удара.

Теперь же предполагаемая японская агрессия окажется поддержана ядерными силами США.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Subm написал 21.07.2024 13:13
Впервые в мире субмарина была уничтожена крылатой ракетой. Кацапское корыто Ростов-на-Дону находился в ремонте и был обстрелян двумя крылатыми ракетами. После чего он превратился в кучу горелого железа.
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