Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кличко делает ставку на народ

Опубликовано 21.07.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Кличко делает ставку на народ

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью.

"Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", — сказал Кличко.

По его мнению, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Но Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения.

Кличко не прост, как бы не пытались выставить его эдаким дурачком еще во время избирательной кампании Зеленского, и если референдум состоится, то имя будущего президента Украины предсказать будет довольно просто.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Лже-Сорину, мы знаем как пишет настоящий Сорин, не обманешь. V.
Все эти цифры указывают на то, что потенциал написал 21.07.2024 13:13
Все эти цифры указывают на то, что потенциал восстановления и компенсации потерь в категории ОБТ и ББМ не превышают потенциала на полгода и даже меньше. В категории артиллерии этот показатель может превышать год &#8211; полтора.
В любом случае ни один из этих показателей не подтверждает того, что у России есть потенциал ведения войны на 10 лет - он исчерпается в зависимости от категории к концу 2024 и в течение 2025 года. Это приведет к снижению возможностей компенсации потерь и, как следствие, ухудшению ситуации с комплектацией подразделений, что повлечет за собой рост потерь
Самой же механизированной компоненты, которой может оперировать российский военно-промышленный комплекс, с каждым месяцем становится все меньше. И при сохранении нынешней интенсивности боевых действий и уровня потерь техники РОВ, на 10 лет России ну никак не хватит оставшихся запасов.
Если Россия и вправду планирует воевать такой срок, то сделать это она сможет только за счет людского ресурса, который не решит ее глобальных задач. Более того, уже сейчас видно, насколько потенциал ее наступательных кампаний 2023-2024 проседает и отрицательно отличается от показателей 2022.
Очевидно, что процесс истощения в 2024 году кардинально повлияет на возможности РОВ в 2025-ом &#8211; не только в вопросах наступления, но и обороны.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Таджикистан запретил хиджаб
Таджикистан запретил хиджаб
21.06.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Крупнейший провал в IT- сфере (6)
Кличко делает ставку на народ (1)
США готовы поддержать Японию ядерным оружием (1)
О самой крупной утечке мозгов из России за всю историю (16)
Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в 500 метрах от пляжей (10)
В США и Канаде новая смертельная эпидемия (4)
Откосить от службы можно в библиотеке (8)
Ирина Фарион одержала окончательную победу (23)
Сами россияне заблуждаются насчет СВО (13)
Microsoft остановил мировую авиацию (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Самая крупная утечка мозгов из России за всю историю
Михаил Делягин Михаил Делягин: России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство
Дарья Митина Дарья Митина: Раздался громкий звук щелчка, и клювы скотчем замотали
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А если б перед войной весь Генштаб во главе с Тухачевским переехал на ПМЖ в Берлин?..
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Как нас опять надули партеры
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss