Кличко делает ставку на народ

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью.
"Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", — сказал Кличко.
По его мнению, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Но Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения.
Кличко не прост, как бы не пытались выставить его эдаким дурачком еще во время избирательной кампании Зеленского, и если референдум состоится, то имя будущего президента Украины предсказать будет довольно просто.
А.Б.
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Все эти цифры указывают на то, что потенциал написал 21.07.2024 13:13
В любом случае ни один из этих показателей не подтверждает того, что у России есть потенциал ведения войны на 10 лет - он исчерпается в зависимости от категории к концу 2024 и в течение 2025 года. Это приведет к снижению возможностей компенсации потерь и, как следствие, ухудшению ситуации с комплектацией подразделений, что повлечет за собой рост потерь
Самой же механизированной компоненты, которой может оперировать российский военно-промышленный комплекс, с каждым месяцем становится все меньше. И при сохранении нынешней интенсивности боевых действий и уровня потерь техники РОВ, на 10 лет России ну никак не хватит оставшихся запасов.
Если Россия и вправду планирует воевать такой срок, то сделать это она сможет только за счет людского ресурса, который не решит ее глобальных задач. Более того, уже сейчас видно, насколько потенциал ее наступательных кампаний 2023-2024 проседает и отрицательно отличается от показателей 2022.
Очевидно, что процесс истощения в 2024 году кардинально повлияет на возможности РОВ в 2025-ом – не только в вопросах наступления, но и обороны.