Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Владимир Зеленский поделится своей властью.

"Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа", — сказал Кличко.

По его мнению, выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Но Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти, полученной из-за введения военного положения.

Кличко не прост, как бы не пытались выставить его эдаким дурачком еще во время избирательной кампании Зеленского, и если референдум состоится, то имя будущего президента Украины предсказать будет довольно просто.

А.Б.