Крупнейший провал в IT- сфере интернет компьютер Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Илон Маск уже назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере. Лиха беда начало... А.Б.



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