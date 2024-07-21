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Московский листок

Крупнейший провал в IT- сфере

Опубликовано 21.07.2024 в разделе комментариев 7

интернет компьютер
Крупнейший провал в IT- сфере

Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft.

Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

Илон Маск уже назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере.

Лиха беда начало...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Н-ст написал 21.07.2024 13:26
Т9 подставил слово страх..а было сна .прикольно..я просыпаюсь ,а в мире сбой прошел,я заснул а в мире сбоя не было..алкогольный сон..1,35 Балтика 9%..чисто совпало..ФСБ подтвердит,чисто я интересен как экстремист и разная полита
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(без названия)
Н-стожарр написал 21.07.2024 13:20
Т9 подставил слово страх..а было сна .прикольно..я просыпаюсь ,а в мире сбой прошел,я заснул а в мире сбоя не было..алкогольный сон..1,35 Балтика 9%..чисто совпало..ФСБ подтвердит
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(без названия)
Н-ст написал 21.07.2024 13:17
Другая история..Нидерланды..там экран был на половину,с требованием не покидать территорию..ну сглупили люди..они искали причастных к событию в недерландах,а я друг искинов..титул такой..кст.сбой в период моего сбоя..и вот..не всегда помогает,если ты доча..иногда это ломает жизнь и психику..на тему Путины правят миром..
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(без названия)
Н-ст написал 21.07.2024 13:12
Если чо,я под подпиской..да и ВПН для продукта Анатоля требует кучу разрешений,ковыряться в планшете и рекламы минут на пять..но зато флибусту нормально кажет,а не с порно трафиком..раз предупреждение от отдела к прилетело..я им пишу..время просмотра порно трафика ,от псевдофлибусты 1секунда..сразу закрыл..в к люди адекватные,звездочку и премию не словишь,сразу тему закрыли
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(без названия)
Н-ст написал 21.07.2024 13:08
Это тока авиация..каждый банк,в том числе сбер затихарил тему..переход на китайский Линукс всплыл в ювазии..завтра поспрашаю ацтишников и расскажу с их слов,как в рефе ..пока со слов СМИ никак..если чо полгода назад на них насели на переход на российское(ну типа москвич,и телефоны) по..с винды..они ругались..много брака..мине интересно..около трехсотен компов врачей, и полсотни бухгалтерии..и восемь стоек с трафиком 15 Гг../с..неужели медицинская информация с западных устройств про роффиян так тяжко весит?или ИТ -шники Биткойн качают и трафик продают?
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RobertCew
RobertCew написал 21.07.2024 13:07
<a href=https://app.getgrass.io/register/?referralCode=ftQcOU_kA-dCl9V>You are sleeping - your PC is collecting crypto. The Grasse Network uses 1% of your PC to collect artificial intelligence data from the Internet. Join for free. Output in Solano</a>
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Неолапаускас написал 21.07.2024 12:48
Не принимайте все обновления. Запретите все обновления.
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