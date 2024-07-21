Крупнейший провал в IT- сфере

Глобальный сбой в работе техники затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, сообщила в субботу корпорация Microsoft.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Илон Маск уже назвал глобальный технический сбой крупнейшим провалом в IT- сфере.
Лиха беда начало...
А.Б.
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Н-ст написал 21.07.2024 13:26
Н-стожарр написал 21.07.2024 13:20
Н-ст написал 21.07.2024 13:17
Н-ст написал 21.07.2024 13:12
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Неолапаускас написал 21.07.2024 12:48