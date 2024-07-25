Почему Путин был заинтересован в введении на части РФ военного положения

"Нет ничего более постоянного, чем временное."
Монтескье
После введения в четырех присоединенных территориях военного положения на граждан и организации РФ обрушился целый поток репрессивных мер.
Многие выражают удивление, почему ограничения и запреты вводятся на той части РФ, где не введено военное положение.
Между прочим, президент В. В. Путин и его окружение действуют в соответствии с законом РФ "О военном положении".
Там записано следующее:
"В период действия военного положения федеральными законами и иными нормативными правовыми актами… могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на
осуществление экономической и финансовой деятельности,
оборот имущества,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации,
временно изменены форма собственности организаций,
порядок и условия процедур банкротства,
режим трудовой деятельности
и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования
как на территории, на которой введено военное положение,
так и на территориях, на которых военное положение НЕ введено."
Несложно заметить, какие преимущества это дало Путину во время президентской избирательной кампании и для укрепления его личной власти.
Между прочим в соответствии с вышеуказанном законом:
"Основанием для введения Президентом РФ военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях является агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии.
Военное положение, введенное на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях..., отменяется указом Президента Российской Федерации после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения."
Отсюда следует, что военное положение в РФ может продолжаться неограниченно долго со всеми вытекающими последствиями.
|
|