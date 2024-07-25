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Московский листок

Забастовка курьеров в Екатеринбурге

Опубликовано 25.07.2024 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Забастовка курьеров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автокурьеры Ozon устроили забастовку. Они массово отказались выходить в рейс, ссылаясь на плохое отношение руководства.

В акции приняло участие около 70 человек, то есть почти все водители. По словам бастующих, проблемы назрели давно.

Это поздняя выдача товара, погрузка начинается в 10–11 утра, а дальние маршруты вынуждены работать до 12:00 ночи, а то и позднее. Напомним, в конце мая дальнобойщики жаловались, что уже неделю ночуют у склада Ozon в Екатеринбурге.

Задерживают оплату за дополнительную работу, некоторым курьерам вовсе не пришла оплата. Оплата крупногабаритных товаров по 2 рубля за штуку, вес которой может превышать 30 кг и так далее.

«Ролик с забастовкой мы увидели в соцсетях, и все. Нам никто ничего не говорит, никто официально не связывался, мы не знаем даже, будет ли сегодня поставка, сидим, ждем», — рассказала сотрудница одного из пунктов. Она также отметила, что заказы отображаются в системе, но приедут ли водители — непонятно, так как обычно посылки доставляют во второй половине дня.

В других местах сложилась аналогичная ситуация: некоторые работники заявили, что ничего не знали о протесте курьеров, а руководство пунктов выдачи не располагает никакими данными.

Естественно, раз непосредственно работающие в системе ничего не знали о забастовке, то мы в профсоюзе "Новый труд" тоже имели информацию исключительно из СМИ. У нас пока нет отделения в Екатеринбурге, хотя, как видим, проблема давно назрела.

Безусловно мы заявим о солидарности с курьерами "Озона", но с призывом к забастовке солидарности в других марктплейсах, и тем более в других регионах, боюсь, уже поздно.

Это к вопросу о профсоюзах - они для того и нужны, чтобы организовывать и координировать акции протеста. Даже если вы не состоите в том или ином профсоюзе, но уведомить отраслевые профсоюзы - необходимо, в ваших же интересах, чтобы простест не оказывался локальным и не был задавлен адмнистрацией - такой соблазн всегда есть, у владельца всегда больше возможностей, чем у работника. И чтобы владелец не шел по пути самому простому - задавить, а вступал в переговоры и шел на удовлетворение требований трудящихся, нужно показать ему нашу солидарность.

А вариться в собственном соку не всегда полезно...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ждите таджиков
Кущ капиталистический написал 25.07.2024 12:04
Курьеры могут искать работу. Их место займут мигранты с солнечного юга. Или негры из зимбабвий
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