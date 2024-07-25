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Московский листок

Деятельность украинских спецслужб признана террористической

Опубликовано 25.07.2024 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Деятельность украинских спецслужб признана террористической

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генштаба. Исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали два человека, как выяснилось позже - совсем не те, кого хотели взорвать.

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков числился в Высшей школе экономики, был одним из лучших учеников в лицее и получал стипендию за успехи в учебе. Серебряков также становился призером различных конкурсов по истории.

Судя по всему, для его вербовки украинским спецслужбам не пришлось особо напрягаться. Они и не напрягались, выведя агента на неверную цель.

Но украинские спецслужбы четко переквалифицировались в террористические организазции - агентура вся "бросовая", акции одноразового характера.

Что любопытно, эту деятельность оценивают как террористическую и "союзники" Украины - террориста задержали в Турции, старейшем члене НАТО, при помощи американцев - там тоже квалифицируют эту деятельность как терроризм.

Так что "героям-террористам" светит не жизнь на Западе, не карьера агентов 007, а в лучшем случае тюрьма, причем в России, по экстрадиции. А об этом и не скажешь, что в худшем случае просто смерть - может, это еще и не худший вариант...

 А.Б.



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