24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генштаба. Исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали два человека, как выяснилось позже - совсем не те, кого хотели взорвать.

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков числился в Высшей школе экономики, был одним из лучших учеников в лицее и получал стипендию за успехи в учебе. Серебряков также становился призером различных конкурсов по истории.

Судя по всему, для его вербовки украинским спецслужбам не пришлось особо напрягаться. Они и не напрягались, выведя агента на неверную цель.

Но украинские спецслужбы четко переквалифицировались в террористические организазции - агентура вся "бросовая", акции одноразового характера.

Что любопытно, эту деятельность оценивают как террористическую и "союзники" Украины - террориста задержали в Турции, старейшем члене НАТО, при помощи американцев - там тоже квалифицируют эту деятельность как терроризм.

Так что "героям-террористам" светит не жизнь на Западе, не карьера агентов 007, а в лучшем случае тюрьма, причем в России, по экстрадиции. А об этом и не скажешь, что в худшем случае просто смерть - может, это еще и не худший вариант...

А.Б.