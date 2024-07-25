Отправлять ли школьника на 1 сентября голышом?

Через месяц с небольшим лето кончится, и надо будет отправлять детей в школу. И для многих семей это проблема.

Стоимость пошива школьной формы в ателье Екатеринбурга сопоставима с половиной среднемесячной зарплаты — 38 000 рублей, тогда как, по данным Росстата, свердловчане в среднем получают 84 600 рублей в месяц.

А сколько стоит покупка одежды, обуви и рюкзака для первоклассников в сетевых магазинах? Там стоимость полного гардероба для девочек колеблется от 9496 рублей до 18022 рублей, а для мальчиков — от 7795 рублей до 11495 рублей.

Это, конечно, дешевле, чем в ателье, но все равно "кусается" - отдать восьмую часть зарплаты, особенно если на нее живет вся семья, тоже дорого. А ведь в семье может быть и не один школьник...

И кроме школьной формы, ребенку надо обувь и теплую одежду на зиму, ему нужно разных тетрадок и учебников, и прочих принадлежностей купить...

А еще он ест! Причем, много - растет потому что.

Можно, конечно, отправлять детей в школу и голышром, как негритят каких. Но тогда лучше, чтоб каникулы были зимой, чтоб на валенки не тратиться. Пусть сидят себе на печке, телевизор смотрят. Ну и в период полового созревания голышом в классе будет не очень...

А есть вариант, если уж государство у нас социальное по конституции, то расходы на экипировку школьника могло бы брать на себя и государство. Не заставляют же призывников покупать себе форму и оплачивать обеды в солдатской столовой.

А.Б.