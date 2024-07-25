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Московский листок

Война за Торг княжны Бакальчук

Опубликовано 25.07.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Ну вот мой краткосрочный отпуск закончился, и пока я наслаждался волшебными видами Гороховца, закатом на Оке в Муроме и очередным пожаром в Мстере, в стране произошли важные, можно сказать, знаковые события.

На мой вкус самым важным было раздерибанивание "Вайлдберриз", крупнейшего в стране маркетплейса, и, по словам Кадырова, странным поглощением: "...мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват". Эти слова приписываются лично Кадырову.

С другой стороны, почему-то муж Бакальчук обращается с жалобой не к прокурору, не в МВД или бизнес-омбудсмену, а к Рамзану Кадырову. Который, конечно, очень влиятельный человек, но формально к вопросам раздела собственности отношения не имеет. Но обладает вполне реальной властью и собственными вооруженными силами.

Причем речь не о ларьке каком-то, не о свечном заводике в Самарской губернии, а об огромном сегменте рынка, олигархическом по сути предприятии с миллиардной капитализацией: 27 тысяч ПВЗ, 47 тысяч работников только в штате, а сколько по договорам ГПХ сразу и не скажешь. И оказывается, все это можно просто "отжать"?

А заодно и "прекрасную княжну", обладающую состоянием в миллиард долларов...

Это капитализм, да?

Или это развитой феодализм, где война между князьями за новгородский или нижегородский Торг, по сути, аналог маркетплейса времен гужевой тяги - это норма жизни?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Напоминаю о репостах - это будет нелишним.

Возобновил вести страницу в ЖЖ, специально для тех, у кого трудности с чтением на ФОРУМе.мск через VPN.

https://anat-baranov.livejournal.com/

Кратко:

- В Жиздринском районе Калужской области упал вертолет Ми-28

- Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом и Черным морем

- Обама не поддержал выдвижение Харрис

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