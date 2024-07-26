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Московский листок

Глава "Ленфильма" сбежал в Турцию от уголовного дела

Опубликовано 26.07.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Глава "Ленфильма" сбежал в Турцию от уголовного дела

Бывший глава «Ленфильма» Федор Щербаков, которого обвиняют в вымогательстве, вылетел из Москвы в Турцию. Вот как это - глава "Ленфильма" вымогатель?

В качестве подельника главы "Ленфильма" проходит журналист, пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий, который скрылся в Грузии 28 октября 2023 года. Днем ранее по данному уголовному делу арестовали генерального директора ООО «Диджитал софт» Антона Сафонова и гендиректора ООО «Федеральный медийный альянс» Станислава Дейнеко. Не бандиты или какие-то иные криминальные лица, а люди из медийной сферы...

Вроде как вымогали деньги у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко (супруга телеведущей Тины Канделаки) и представителей группы компаний «Россети» за отказ от публикации компрометирующей информации.

37-летний Бровко, выпускник отделения политологии философского факультета МГУ, к технике отношения, понятно, не имеет. Он пиарщик и медиаменеджер. То есть человек из той же среды, что и те, кого он пытается посадить.

В Википедии на странице Бровко есть такая информация: "Василий Бровко является ответственным за борьбу с анонимными каналами в «Ростехе». Так, по данным расследования, «Ростех» пытается ввести цензуру в каналах и избавиться от негативных новостей как о самой компании так и о её главе Сергее Чемезове, используя в том числе для этого, бывших сотрудников спецслужб".

Очень правдоподобно.

Но тогда получается, что "Ростех" занимается такими вещами, которые прямо запрещены Конституцией РФ? И обнародование этой информации, которая никем вроде бы даже не опровергается, наносит ущерб репутации "Ростеха" неизмеримо больший, чем любой мелкий компромат в анонимном телеграм-канале.

Кстати, сказав "А" нужно договорить и "Б" - а что за компромат на господина Бровко с таким усердием закапывают, используя связи и влияние "Ростеха"? Ну раз уж дело дошло до громких посадок публичных людей, надо бы обнародовать? За что хоть люди в розыске?

Но это вопрос к генпрокуратуре и следственным органам, где для этого существуют специально обученные люди в генеральском статусе - поваедайте обществу, за что хоть видных деятелей волокут в кутузку?

Раз уж "специалисты" по блокировкам информациии вывалили все это прямо на голову всему обществу, дайте уж возможность обществу понять, в чем дело? А то, может, и совсем не тех сажают? Или совсем не за то?

А вообще такой корявый PR вызывает сомнения в том, может ли структура, которая все это оплачивает, вообще эффективно заниматься своими прямыми обязанностями...

Вы спрашиваете, где "Армата", где полноценный истребитель пятого поколения? А все там же, в PR-бюджетах...

А.Б,



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:головне
Mart написал 26.07.2024 10:39
Кацапия-страна невыученных уроков и вечных двоечников и коловиков. Снова грабь награбленное и экспроприируй экспроприаторов. И членин такой молодой, и Фанни Ефимовна чистит, смазывает и заряжает револьвер.
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где "Армата", где полноценный истребитель пятого поколения?
Кущ вспоминает написал 26.07.2024 10:23
А чо не вспоминаем Всемирный Центр Нанотехнологий, Сколково и пилотируемый полет на Марс в 2024? Мьортвые с косами и тишина. А там ушли бабульки на порядки выше, чем нынешние нищеброды тырят друг у друга. Так вот скажу вам, как специалист - когда начинаются посадки за гнутый пятак, то это не наведение порядка с низов, просто дела зело плохи и тырить больше нечего. Раша капут.
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