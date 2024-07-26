Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Песков признал низкую рождаемость

Опубликовано 26.07.2024 в разделе комментариев 1

кремль песков
Песков признал низкую рождаемость

Коэффициент рождаемости в России находится на низком уровне — 1,4, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этот показатель «катастрофический» для будущего нации.

«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — заявил он на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

Интересно, а падение рождаемости случилось неожиданно? Вот раз - и упала?

Или это было следствием какой-то многолетней политики, в том числе, в социальной сфере?

И в том числе перманентные реформы в здравоохранении разве не привели к сокращению коечного фонда для рожениц? Сокращению педиатрической помощи?

Понятно, что Песков тут совершенно ни при чем, но он озвучивает эту политику руководства страны уже четверть века - ему ли ставить такие вопросы? Мне кажется, ему больше пошли бы к лицу ответы...

И я бы начал с социального статуса врача в нашем обществе. Ниже только статус журналиста... Но сотрудники спецслужб и прокуроры навряд ли смогут принимать роды или выхаживать недоношенных.

Зато сажать могут отменно. Самое громкое врачебное дело последнего времени - посадка двух врачей-неонатологов из Калининграда. Все врачебное сообщество было возмущено. На первом ряду в суде сидел Рошаль, рядом с ним Герой труда журналист Краснопольская. Так ее судья удалил из зала вместе с ее звездой героя - к вопросу о социальном статусе... Ну и приговор кошмарный, фактически всей системе отечественного родовспоможения охраны материнства.

Да и по скандальному оговору уже полгода сидит в СИЗО доктор Буянова, тоже педиатр... Тушинский суд недавно признал незаконным ее увльнение, назначил денежную выплату, но она все равно сидит... Может, ей прямо в СИЗО прием проводить?

В общем, ситуация в стране росту рождаемости не способствует.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
От кого бабам рожать?
Кущ специалист написал 26.07.2024 11:52
Повезло тем, которые подцепили мигранта таджика, а если китайца, то джек-пот. Узкий Иван, вечнобухое агрессивное быдло, никому не нужен, разве от безнадеги. Поэтому результат предсказуем
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Война за Торг княжны Бакальчук
Война за Торг княжны Бакальчук
25.07.2024
"Патриотический социализм"? Или национальный?
"Патриотический социализм"? Или национальный?
21.06.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Иногда они возвращаются... (1)
Киев не хочет переговоров (1)
Песков признал низкую рождаемость (1)
Глава "Ленфильма" сбежал в Турцию от уголовного дела (3)
Война за Торг княжны Бакальчук (4)
Отправлять ли школьника на 1 сентября голышом? (6)
Деятельность украинских спецслужб признана террористической (9)
Забастовка курьеров в Екатеринбурге (10)
Войны князей эпохи искусственного интеллекта (11)
Почему Путин был заинтересован в введении на части РФ военного положения? (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Филиалы иностранных банков в России: это вам не 90-е
Михаил Делягин Михаил Делягин: Почему Банк России её разрушает?
Дарья Митина Дарья Митина: Достигается упражнением?....
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Гороховец-Муром-Мстера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Новое повышение процентной ставки: зачем либералы душат Россию
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss