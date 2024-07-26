Песков признал низкую рождаемость

Коэффициент рождаемости в России находится на низком уровне — 1,4, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, этот показатель «катастрофический» для будущего нации.
«Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости», — заявил он на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
Интересно, а падение рождаемости случилось неожиданно? Вот раз - и упала?
Или это было следствием какой-то многолетней политики, в том числе, в социальной сфере?
И в том числе перманентные реформы в здравоохранении разве не привели к сокращению коечного фонда для рожениц? Сокращению педиатрической помощи?
Понятно, что Песков тут совершенно ни при чем, но он озвучивает эту политику руководства страны уже четверть века - ему ли ставить такие вопросы? Мне кажется, ему больше пошли бы к лицу ответы...
И я бы начал с социального статуса врача в нашем обществе. Ниже только статус журналиста... Но сотрудники спецслужб и прокуроры навряд ли смогут принимать роды или выхаживать недоношенных.
Зато сажать могут отменно. Самое громкое врачебное дело последнего времени - посадка двух врачей-неонатологов из Калининграда. Все врачебное сообщество было возмущено. На первом ряду в суде сидел Рошаль, рядом с ним Герой труда журналист Краснопольская. Так ее судья удалил из зала вместе с ее звездой героя - к вопросу о социальном статусе... Ну и приговор кошмарный, фактически всей системе отечественного родовспоможения охраны материнства.
Да и по скандальному оговору уже полгода сидит в СИЗО доктор Буянова, тоже педиатр... Тушинский суд недавно признал незаконным ее увльнение, назначил денежную выплату, но она все равно сидит... Может, ей прямо в СИЗО прием проводить?
В общем, ситуация в стране росту рождаемости не способствует.
А.Б.
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Кущ специалист написал 26.07.2024 11:52